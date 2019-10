Japonec, ki je zaradi Đokovića postal 'pravi Srb'

Srbski teniški as je zapisal: "Ta fant me je popolnoma navdušil. Navdahnjen z mojo sezono 2011 je vprašal očeta, če se lahko preseli v Srbijo. Oče mu je velel, naj pokaže zadostno mero strasti, mladeniču je uspelo in dobil je dovoljenje. Štiri leta je živel v Pančevu, igral tenis, se učil srbščino in upal, a me bo lahko spoznal ter z mano odigral partijo tenisa.To se v času njegovega bivanja v Srbiji ni zgodilo, zato pa se mu je želja uresničila na Japonskem. Njegov prijatelj mi je pred dnevi, tu v Tokiu, pokazal posnetek, s katerim je fant takoj dobil mojo pozornost. Na posnetku je govoril srbsko in me prosil, naj z njim odigram partijo tenisa, saj si že od nekdaj želi igrati na grand slamu. Povabil sem ga, da si ogleda eno mojih tekem in se mi po koncu pridruži na igrišču. Med potovanji sem spoznal že številne ljudi, vendar ne vem, če sem kdaj srečal tako strastnega tenisača. S tolikšno mero navdušenja. Polepšal mi je dan in poskrbel za edinstveno izkušnjo, ki je moje srce zapolnilo z veseljem in srečo. Zelo sem se zabaval. Odlično govori srbsko in je strašno duhovit. Ta izkušnja me je spomnila, kako hvaležen moram biti, da mi je dana možnost, da tako pozitivno vplivam na življenja drugih. Blagoslovljen sem in počaščen."