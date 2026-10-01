Konec ere: Kei Nišikori se je z zadnjim nastopom poslovil od tenisa

Kei Nišikori je poklicno kariero začel leta 2007 in že naslednje leto pri 18 letih osvojil svoj prvi naslov v Delray Beachu. Bil je prvi Japonec med najboljši deseterico na lestvici ATP. Najvišje na svetovni lestvici je bil marca 2015 s četrtim mestom, s čimer je najvišje uvrščeni Japonec in Azijec v zgodovini v moški konkurenci.

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V svoji karieri je skupno osvojil 12 naslovov na turnirjih ATP, zadnjega leta 2019 v avstralskem Brisbanu. Dvakrat je dobil domači turnir v Tokiu (2012 in 2014), leta 2016 pa je na olimpijskih igrah v Rio de Janeiru osvojil bronasto medaljo, ko je premagal nekdanjega španskega asa Rafaela Nadala.

Postal je tudi prvi Japonec, ki se je uvrstil v finale turnirja za grand slam, ko je leta 2014 v finalu odprtega prvenstva ZDA izgubil proti Hrvatu Marinu Čiliću. "Igrati na Japonskem je vedno nekaj posebnega. Želel bi si, da bi lahko pokazal nekoliko več in boljšo predstavo. Toda vesel sem, da sem ostal v tekmovalnem duhu do samega konca. Ponosen sem, da nisem obupal in igral do konca," je na slovesnosti po koncu dvoboja japonskim navijačem dejal Nišikori.

Kei Nishikori je končal s teniško kariero. FOTO: AP