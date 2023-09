Janja Garnbret zmagala, Vita Lukan tretja

Dvojno slovensko zmagoslavje pred približno 5000 obiskovalci je preprečila Japonka Ai Mori. Lanska zmagovalka Kopra je osvojila drugo mesto. Mori, svetovna prvakinja v težavnosti iz Berna, je osvojila višino 44+. Janja Garnbret je lansko koprsko premiero končala na drugem mestu, kar je bilo za olimpijsko in svetovno šampionko kar precejšnje razočaranje. Tokrat je bila bolj zanesljiva. Vodila je že po kvalifikacijah in polfinalu. V ženskem finalu pa je edina osvojila vrh smeri ob glasnem spodbujanju navijačev v Kopru. "Ne vem, zakaj sem bila lani tako razočarana zaradi drugega mesta, ampak res sem bila razočarana. Letos sem pa končno dobila svoje maščevanje in končno je tu tudi moja zmaga v Kopru," je po podelitvi odličij dejala slovenska šampionka v pogovoru z novinarji.

Dvaindvajsetletna Radovljičanka Lukan se je v finalu zelo dobro odrezala. Kot peti po polfinalu se je pohod proti vrhu smeri ustavil na višini 40+, kljub temu, da je pri plezanju izgubila vrečko z magnezijevim prahom. Gre za osnovno opremo plezalcev, uporablja se za sušenje rok, saj absorbira vlago in je z njim varnejši oprijem.