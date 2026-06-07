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Drugi športi

Japonski izziv ga dela boljšega

Ljubljana, 07. 06. 2026 17.36 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
Matic Flajšman
Jan Kozamernik

Dolgoletni slovenski odbojkarski reprezentant Jan Kozamernik priznava, da je s selitvijo na Japonsko, kjer je oblekel dres Tokyo Great Bears, zadel v polno in kot igralec še napredoval. Nekaj, kar mu bo koristilo tudi v novem dolgem reprezentančnem poletju.

Ko je Jan Kozamernik oblekel dres slovenske izbrane vrste, je imel 18 let, bil med najmlajšimi, če ne celo najmlajši, nekdo, ki si želi prisluhniti izkušenejšim reprezentančnim kolegom, da bi hitreje napredoval. Soigralci so ga praviloma motivirali, da bi nesporen odbojkarski talent nadgradil z dobrimi predstavami. "Danes pa sem v reprezentanci že 12 let, če se ne motim," ob spominu na začetke v dresu z državnim grbom pove priljubljeni Koza, 30-letnik, ki je na poklicni ravni najprej nosil dres ACH Volleyja, od koder ga je pot vodila v Italijo, Trentino in kasneje Milano, sledila je selitev na Poljsko (Asseco Resovia) in povratek v Zgornje Poadižje, kjer je s Trentinom prvo sezono osvojil naslov zmagovalca Lige prvakov, leto dni zatem pa še Scudetto.

Jan Kozamernik ima sklenjeno pogodbo s Tokyo Great Bears še za prihodnji dve sezoni.
Jan Kozamernik ima sklenjeno pogodbo s Tokyo Great Bears še za prihodnji dve sezoni.
FOTO: Profimeda

Danes je član japonske zasedbe Tokyo Great Bears, kjer so se z družino dodobra privadili na razmere v japonski prestolnici in predvsem drugačen način dojemanja vrhunskega športa. "Če vzamem za primerjavo Italijo in Poljsko, kjer sem preživel del športne poti, potem primerjava obstaja. Je pa zelo drugače. V Italiji in na Poljskem je potrebno vsako tekmo odigrati na zelo visoki kakovostni ravni, zmagati. Na Japonskem sistem tekmovanja tega preprosto ne dopušča, saj igraš dva dni zapored in je to nekoliko težje," je dodal Kozamernik, ki poudarja, da si prireditelji japonskega prvenstva prizadevajo, da bi tekmovanje bilo primerljivo s košarkarsko ligo NBA: "Odigrali smo 22 domačih tekem, na tribunah pa je bilo skupno 125 tisoč gledalcev." Sezona, ki so jo končali na 6. mestu, se je zanj in soigralce končala po 44 odigranih tekmah, kar je denimo primerljivo z igranjem v Italiji, če moštvo nastopa tudi v Ligi prvakov.

Preberi še 'Japonci iščejo navdih v ligi NBA'

Osredotočenost na delo je prioriteta

Gledalci si na tekmah želijo vrhunske odbojke, predvsem pa priložnosti, da se lahko po obračunu približajo igralcem, ki jih podpirajo, za katere navijajo. In zato so pripravljeni odšteti od 40 evrov pa vse do 250, kolikor stanejo vstopnice za ogled tekem zasedbe iz Tokia. "Dvorane so polne, res je užitek igrati in zelo prijetno pokramljati z navijači, podporniki. Kar zadeva jezik, je japonščina precej zahtevna, ampak sem jo vzel kot izziv in moram priznati, da napredujem," se je teme izjemno zahtevnega japonskega jezika dotaknil Kozamernik, ki verjame, da bo prihodnja sezona bolj enostavna. Predvsem zato, ker je spoznal sistem in način dojemanja športa: "Ne glede na to, ali gre za gostovanje ali domačo tekmo, dan ali pa dva ekipa preživi v hotelu, skupaj, s ciljem, da bi bili vsi osredotočeni na tisto, kar je pred njimi. Torej ena od številnih tekem. Nekaj, česar nismo vajeni v Evropi. Ampak to je treba sprejeti. Želijo, da si fokusiran na tisto, kar te čaka čez dan ali pa dva."

Ne zamudi dirke formule 1

Kozamernik, ki je z reprezentanco pripotoval na Kitajsko, kjer se za slovensko izbrano vrsto začenja sezona Lige narodov (tekmeci Slovenije bodo Kitajska, Poljska, Kuba in Japonska), je dobil novega reprezentančnega sostanovalca. Dolgoletnega 'cimra' Gregorja Ropreta (vzel si je reprezentančni premor) je nasledil Rok Možič.

Gregor Ropret in Jan Kozamernik sta bila dolgoletna sostanovalca na reprezentančnih akcijah, sedaj pa se je športniku iz Črnuč pridružil Rok Možič.
Gregor Ropret in Jan Kozamernik sta bila dolgoletna sostanovalca na reprezentančnih akcijah, sedaj pa se je športniku iz Črnuč pridružil Rok Možič.
FOTO: OZS

A nekaj se ni spremenilo – ljubezen do formule 1. "Navijam za Charlesa Leclerca in Lewisa Hamiltona oz., če želite drugače, navijam za Ferrari. Tudi ko smo na Japonskem, je formula 1 nekaj, kar redko zamudim," je pogovor za 24ur.com zaključil srednji bloker slovenske izbrane vrste, ki komaj čaka začetek igranja tekem v reprezentančnem dresu, sploh se veseli vrnitve v Stožice, kjer bo Slovenija igrala med 24. in 28. junijem, kot rad poudari, pa so misli aktualne zasedbe usmerjene proti Los Angelesu in olimpijskim igram leta 2028, kjer želijo zaigrati.

Več o reprezentanci in japonski izkušnji pa v športnem delu oddaje 24ur.

odbojka jan kozamernik slovenska reprezentanca liga narodov

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