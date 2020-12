Je Camila Giorgi presegla Bouchardovo? Z drzno fotografijo voščila vesel božič

"Vesel božič,"je zapisala ob objavi fotografije, ki so jo njeni sledilci hitro množično všečkali. Camila Giorgi bo sicer 30. decembra praznovala 29. rojstni dan in kdo ve, kaj bo sledilcem pripravila takrat. Sezono je simpatična Italijanka zaključila na 76. mestu lestvice WTA, najboljša rezultata pa je dosegla v finalih turnirjev v Washingtonu in Bronxu.

Teniške igralke so sicer še na dopustu, 5. januarja pa je predviden začetke nove sezone, če bo pandemija covida-19 to dopuščala.