'Je evropski rokomet dočakal eno bolj kontroverznih odločitev vseh časov?'

Madžarski štab je zahteval pregled posnetka, ker je bil švedski igralec v tisti situaciji znotraj kazenskega prostora, vendar so sodniki presodili, da to ni bilo kaznivo za sedem točk, s katerimi bi Madžarska lahko zmagala.

Nezadovoljstvo v madžarskem taboru je bilo očitno in pričakovano, a se je razširilo tudi na hrvaške navijače. Komentarji na družbenih omrežjih so bili izjemno negativni in skoraj vsi so se nanašali na to kontroverzno situacijo.

Slovenija je proti Švedski odigrala dobro tekmo, a premalo za kašno točko.

" Klasično pristransko sojenje v korist gostiteljev turnirja ," je oznanil eden od navijačev, drugi pa so dodali: " Kakšna kraja. Še vedno spremljam obrambo iz kazenskega prostora na koncu in ne verjamem, da ni sodil ... "

Kljub porazu s svetovnimi podprvaki Slovenija ostaja v igri za polfinale. Švedska namreč ni izkoristila prve zaključne žoge za polfinale, saj je v večerni tekmi iztržila zgolj neodločen izid 32:32 proti odpisani Madžarski.

Slovenija s porazom proti Hrvaški bolj kot ne zapravila polfinale

Slovenija za polfinale potrebuje mali čudež, saj mora najprej premagati Islandijo, nato pa upati, da bo Švedska zvečer izgubila proti Švici. V primeru zmage proti Islandiji in pričakovanega uspeha Švedske bi Slovenija zasedla tretje mesto v skupini.

Prvi dve ekipi iz obeh skupin se bosta uvrstili v polfinale, tretjeuvrščeni pa v petek, 30. januarja, čaka tekma za peto mesto. Vse te tekme bodo v danskem Herningu.