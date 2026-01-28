Naslovnica
'Je evropski rokomet dočakal eno bolj kontroverznih odločitev vseh časov?'

Ljubljana, 28. 01. 2026 09.11

Avtor:
M.J.
Rokomet EP

Madžarska je imela zadnji napad na tekmi drugega dela rokometnega EP proti Švedski in bi lahko imela zlato priložnost za zmago. Zoltan Szita se je pognal proti golu, a ga je Hampus Wanne blokiral. Bil je očitno znotraj "peterca" in našim vzhodnim sosedom bi moral biti dodeljen penal. Nemški tandem Schulze - Tonnies je videl "prebijanje", čeprav je več kot očitno, da je bil Šved znotraj kazenskega prostora. "To je kraja," so enotni vsi, ki ne držijo palce za gostitelje prvenstva v rokometu.



Madžarski štab je zahteval pregled posnetka, ker je bil švedski igralec v tisti situaciji znotraj kazenskega prostora, vendar so sodniki presodili, da to ni bilo kaznivo za sedem točk, s katerimi bi Madžarska lahko zmagala.

Preberi še Kakšna tekma, kakšna zmaga! Hrvati se zahvaljujejo bogu in puncam

Nezadovoljstvo v madžarskem taboru je bilo očitno in pričakovano, a se je razširilo tudi na hrvaške navijače. Komentarji na družbenih omrežjih so bili izjemno negativni in skoraj vsi so se nanašali na to kontroverzno situacijo. 

Slovenija je proti Švedski odigrala dobro tekmo, a premalo za kašno točko.
Slovenija je proti Švedski odigrala dobro tekmo, a premalo za kašno točko.
FOTO: RZS

"Klasično pristransko sojenje v korist gostiteljev turnirja," je oznanil eden od navijačev, drugi pa so dodali: "Kakšna kraja. Še vedno spremljam obrambo iz kazenskega prostora na koncu in ne verjamem, da ni sodil ..."

Slovenija z minimalnimi možnostmi za polfinale

Kljub porazu s svetovnimi podprvaki Slovenija ostaja v igri za polfinale. Švedska namreč ni izkoristila prve zaključne žoge za polfinale, saj je v večerni tekmi iztržila zgolj neodločen izid 32:32 proti odpisani Madžarski.

Preberi še Slovenija s porazom proti Hrvaški bolj kot ne zapravila polfinale

Slovenija za polfinale potrebuje mali čudež, saj mora najprej premagati Islandijo, nato pa upati, da bo Švedska zvečer izgubila proti Švici. V primeru zmage proti Islandiji in pričakovanega uspeha Švedske bi Slovenija zasedla tretje mesto v skupini.

Prvi dve ekipi iz obeh skupin se bosta uvrstili v polfinale, tretjeuvrščeni pa v petek, 30. januarja, čaka tekma za peto mesto. Vse te tekme bodo v danskem Herningu.


rokomet slovenija ep

KOMENTARJI4

bobi99
28. 01. 2026 10.15
"s katerimi bi Madžarska lahko zmagala." Kako je novinar to napisal,kot da bi Madžarska 100% zadela iz 7m... :) :)
Odgovori
0 0
macolagobec
28. 01. 2026 10.05
Vse je bilo O.K.. Nemški branilec v ob kontaktu z mađarskim strelcem ni stal znotraj šesterca. Nič takega, golman je branil in to je to.
Odgovori
+0
1 1
Panter 63
28. 01. 2026 10.10
Kaj pa ti sploh komentiral če ne veš kdo je igral. Preberi kdo je igral po tem komentiraj.
Odgovori
0 0
JanezNovak13
28. 01. 2026 09.51
""To je kraja," so enotni vsi, ki ne držijo palce za gostitelje prvenstva v rokometu." Rodilnik mogoče?
Odgovori
+1
1 0
Amor Fati
28. 01. 2026 09.44
Dobro se ve, kdo sme naprej in dobro se ve, kdo ne sme naprej. Vazno je samo, da v polfinale pridejo določene reprezentance. Tiste, ki ne smejo, med katerimi so Slovenija, Hrvaška, in Madzarska, pa so kot ponavadi okradene. Dejstvo je, da so rokometna pravila prirejena, zato jih pa tudi ne spreminjajo. Ce bi obstajal 45. sekundni napad, Nemci, Španci, Danci, in še kdo, ne bi bili v svetovnem vrhu rokometa, ker bi vedno sledil kakšen šok, kakšno presenečenje. David pač v sodobnem športu na velikem odru ne sme premagati Goljata.
Odgovori
0 0
