Je Kyrgios največji mojster spodnjega servisa? Zdi se, da ne ... Tu je Aleksander Bublik

Pogoji na letošnjem Roland Garrosu so zaradi mrzlega vremena v Parizu povsem drugačni, kot jih poznajo teniški igralci iz preteklih let. Peščena podlaga je precej drugačna, pesek je precej bolj vlažen, kar povzroči povsem drugačen odboj žogic. Poleg tega so se teniški igralci pritoževali nad izbranimi žogicami, češ da so pretežke. Drugačne pogoje več kot odlično izkorišča Aleksander Bublik, ki je v zadnjem času dodelal zvijačo spodnjega servisa. Kako dobro je natreniral 'Kyrgiosovo zvijačo', je dokazal tudi na obračunu z Monfilsom, ko je poskrbel za nevsakdanji as. Podobna poteza mu je uspela tudi pretekli teden na turnirju v Hamburgu.