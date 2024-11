Je Nadal odigral zadnji dvoboj?

Tako se lahko zgodi, da je bil Nizozemec po 23 letih zadnji tekmec Rafaela Nadala, ki mora za vnovični nastop upati, da bosta Carlos Alcaraz, ki se bo meril s Tallonom Griekspoorm, in dvojica Carlos Alcaraz/Marcel Granollers popravila njegov poraz in zagotovila Španiji napredovanje v polfinale.

V prvem nizu niti Nadal niti Van de Zandschulp do izida 4:4 nista pokazala šibkosti, nato pa si je Nizozemec priboril dve brejk žogi in drugo izkoristil za izid 5:4. V drugem nizu se je moral Nadal boriti v vseh servisnih igrah, prvo in tretjo je izgubil. Pri izidu 1:4 je Majorčan nadoknadil brejk, se približal, a več ni zmogel.