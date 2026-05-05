Je Rosa Rekar legitimna naslednica Janje Garnbret?

Športno-plezalni svet se kar se tiče najvidnejših uspehov zadnja leta vrti okrog Janje Garnbret. V letošnjo sezono svetovnega pokala v težavnosti, ki se začne ta konec tedna na Kitajskem, z lepo popotnico vstopa še ena naša mlada plezalka - Rosa Rekar. 20-letna Gorenjka je ob koncu lanske sezone na svetovnem prvenstvu priznala premoč le svoji vzornici Janji in osvojila naslov članske podprvakinje.