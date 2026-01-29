Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Je Slovenija na zadnjih dveh tekmah vse dobro za sabo pobrisala z repom? Ne!

Malmö, 29. 01. 2026 09.09 pred 1 uro 6 min branja 9

Avtor:
M.J. STA
Slovenija - Islandija

Oslabljena slovenska moška rokometna reprezentanca je s četrtim mestom v glavnem delu v Malmöju končala nastope na letošnjem evropskem prvenstvu. Po treh zmagah v prvem delu v Oslu ter zmagi in treh porazih v drugem je prvenstvo končala na osmem mestu, kar sta selektor Uroš Zorman in kapetan Blaž Janc označila kot vrhunski izid.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Osmo mesto v kontekstu vseh poškodovanih igralcev v ne ravno širokem slovenskem bazenu talenta predstavlja velik uspeh, sta se strinjala tako selektor kot kapetan. Medtem ko je Uroš Zorman govoril o tem, da ne glede na tokrat razpoložljiv kader vselej cilja na najvišja mesta, je Blaž Janc zaradi napornega sporeda precej okrcal krovno zvezo, ki s svojim odnosom do igralcev tvega predvsem njihovo zdravje.

Sloveniji je proti Islandiji očitno zmanjkalo moči v drugem polčasu ...
Sloveniji je proti Islandiji očitno zmanjkalo moči v drugem polčasu ...
FOTO: RZS

Prvi je novinarjem, potem ko je za sabo pustil zadnji poraz proti Islandiji, nekaj misli o širši sliki podal selektor. Šestinštiridesetletni Ljubljančan je reprezentanco na velikem tekmovanju vodil petič. Po šestem mestu na EP 2024 v Nemčiji, je tokrat končal dve mesti nižje. Na svetovnih prvenstvih 2023 in 2025 je zabeležil 10. oziroma 13. mesto, na OI v Parizu pa je izbrana vrsta za las končala brez kolajne na četrtem mestu.

Preberi še Junak velike islandske zmage z dvojno športno zgodovino

"Ne glede na to, kakšen kader sem imel, vselej verjamem v največ in imam cilj, da moramo biti najboljši. Tak je bil tudi tokratni pristop, s fanti sem delal na tak način, jih pritiskal do roba. To je edina pot do uspeha. Fantje so res dali maksimum," je začel Zorman. Zakaj ni šlo višje? Selektor je v pogovoru s slovenskimi mediji izpostavil predvsem malce ožji kader in obremenjenost na tem EP zdravih in celih nosilcev.

Slovenija - Hrvaška
Slovenija - Hrvaška
FOTO: Profimedia

"Lovili smo se, izčrpavali, bolezni so nas načele še na prvenstvu. Toda nikoli nismo jamrali, v vsako tekmo smo šli kot vselej - finale za finalom, in prilezli smo do sem. Lahko smo ponosni na fante. Igrali so moderen rokomet, dokler so seveda imeli moči. Priti med osem je velik uspeh za to ekipo," je bil ponosen Zorman. Edino obžalovanje, ki ga je imel po zadnjih dveh tekmah, je bila zamujena priložnost za neposredno uvrstitev na SP. Tam bodo ob gostiteljih Nemcih in aktualnih svetovnih prvakih Dancih igrali še Hrvati, Islandci, Švedi in Portugalci.

Preberi še Slovenija izgubila proti Islandiji, konec sanj o polfinalu

Slovenci bodo morali kot nosili po uspešnem EP v kvalifikacije, žreb pa bo v Herningu v soboto. Prva tekma glavnega dela kvalifikacij bo 13. ali 14. maja, povratna tri dni kasneje. "Lahko smo nasmejani, gremo dvignjenih glav domov. Zdaj moramo počakati ta žreb, zagotovo kakšna past obstaja, ampak 'madonca', da bi se nam lahko po toliko letih, odkar smo skupaj, malo nasmehnila sreča. Da bomo vsaj povratno tekmo igrali doma," je sploh po zadnjih zahtevnih kvalifikacijah proti Švici (sedemmetrovke v gosteh) dodal Zorman.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za konec je spregovoril še o vseh poškodbah, ki so Slovence pestile že med pripravami. Številni so ostali pred vrati EP, med njimi med izpostavljenimi predvsem Aleks Vlah, Klemen Ferlin, Blaž Blagotinšek. "Treba je vedeti, da smo imeli šest debitantov. Čeprav smo imeli 16, 18 igralcev na razpolago, je logično, da na tekmah, na katerih loviš rezultat, zaupaš najbolj izkušenim in skrajšaš klop, še posebej ker smo imeli pred sabo velik rezultat. To nas je pobralo, nosilci igre so bili po zadnjih dveh tekmah 'mrtvi'," je končal Zorman.

Domen Novak
Domen Novak
FOTO: RZS

Izrazil je še zadovoljstvo, da so razširili kader in da so nekateri dobili neprecenljive izkušnje. Teh ima ogromno Janc, ki se vselej z veseljem odzove vabilu v reprezentanco. "Kot sem že rekel v več intervjujih, dokler bom imel dve nogi, dve roki in bom lahko pomagal, se bom vselej odzval reprezentanci in dal maksimum. Verjamem, da ljudje to vidijo, po drugi strani pa je vsekakor težko, saj za cel mesec za sabo pustiš ženo, otroke. Težko je, ampak kot sem rekel, vedno za Slovenijo," je v pogovoru za STA razmišljal član Barcelone.

S ponosom je pogledal na osmo mesto ob tako zdesetkanem kadru. Vseeno pa je ob tem močno okrcal krovno zvezo, ki je posredno odgovorna za vse več poškodb. "Veliko igralcev je povedalo, da ni humano, da v manj kot 24 urah odigraš dve odločilni tekmi za uvrstitev v polfinale. Verjamem, da smo igralci tisti, ki bi morali odločati o tem oziroma bi nas morali vsaj poslušati. Na koncu nas niti ne bi potrebovali kaj poslušati, saj je to logično," je začel desni zunanji.

Preberi še 'Je evropski rokomet dočakal eno bolj kontroverznih odločitev vseh časov?'

"Enostavno dveh tekem v 24 urah na vrhunski ravni ne moreš odigrati, kaj šele, če odločata o polfinalu. Ampak očitno tako je, vse moramo zdržati. Na koncu hvala bogu, da se nihče ni poškodoval, pravzaprav je to kar čudež. Utrujeni smo, a kot kapetan sem zelo ponosen na ekipo. Borili smo se do konca in lahko z dvignjeno glavo potujemo domov," je bil kritičen kapetan slovenske zasedbe.

Blaž Janc
Blaž Janc
FOTO: RZS

V mešani coni je v pogovoru za STA iz njega še naprej bruhalo: "Deset poškodovanih igralcev imamo. To so poškodbe, ki so posledica preobremenitve in prevelikega števila tekem. Žalostno, ampak nimamo niti sindikata, prek katerega bi lahko povedali svoje. Smo nemočni, kar se tega tiče. Ampak dve tekmi v manj kot 24 urah, pa to ne prvo, drugo, temveč šesto in sedmo tekmo na EP. Tega ne moreš zdržati, to je nehumano," je ponovil Janc.

"Preveč je. Ne moreš se pripraviti tako, kot si želiš. Za tekmo z Islandijo smo se zbudili, pojedli zajtrk in šli na tekmo. Dan prej tekma, adrenalin, ne zaspiš takoj. Sama sreča, da se ni kdo poškodoval in da lahko gremo celi domov," je še v luči zadnje tekme dodal član Barcelone. Končal pa je s pozitivno noto, s ponosom, da je lahko kapetan takšne reprezentance.

Preberi še Še nevideno: Portugalec špijuniral norveški 'time-out' s 'tablico'

"Mislim, da smo lahko zelo ponosni na to, kar smo naredili. Seveda apetiti po dobrih igrah in zmagah zrastejo, kar je normalno. Kot kapetan sem izjemno ponosen na zasedbo. Imeli smo izjemno podporo tako tu kot od doma. Dokazali smo, kako se bori za Slovenijo in to pozitivno energijo so ljudje prepoznali," pravi Janc. Iz tega prvenstva je izbrana vrsta dobila veliko novih igralcev, ki so pridobili tudi izjemno pomembne izkušnje.

"Osnova je dobra. Ob vključitvi tistih, ki nam tu niso mogli pomagati, verjamem, da se lahko borimo za najvišja mesta. Imamo talent, energija je prava in ne vidim nikakršnih težav. Moramo tako nadaljevati, trdo delati in verjamem, da bo prišel naš čas," je še zaključil Janc. Kot vsi kolegi bo polfinale in tekmo za peto mesto na EP spremljal pred televizijskimi ekrani. Islandija bo izzvala Dansko, Nemčija pa Hrvaško. Tekmi bosta v petek, isti dan pa bo še tekma za peto mesto med Švedsko in Portugalsko. Finale in tekma za tretje mesto bosta v nedeljo.

rokomet slovenija ep

Slovenija izgubila proti Islandiji, konec sanj o polfinalu

  • 1
  • 2
  • 3-LBX
  • 5 - UX
  • 4 -NX
  • 6-RX
  • 7 - RZ
  • 9 LM
  • 8
KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Drago 123
29. 01. 2026 10.51
Organizacija prvenstva zelo slaba natrpane tekme super da je bilo 5 debitantov na turnirju z njimi naprej ampak zorman to ni neuspeh in ni uspeh ta bi bil če bi se uvrstili na sp.
Odgovori
0 0
Kriss-slo
29. 01. 2026 10.37
igra je bila katadtrofalna predvsem zaradi ugralcev ,ki zaradi ptitiska niso sposobni odigrat z igralcem vec. to je klasicna rokometna prvina ,ki je veliko odvisna od samozavesti ekipe..ce tega ni ,ni pretoka zoge in streljanje na silo..ni rep na evropskem,ki bi imela slabsi izkoristek. pa sploh ne rabim gledat statistike..skratka..vcasih lahko ta psiholoski manjko kompenziras z kvaliteto..tokrat so bili igralci prvo iztroseni tako fizicno kot psihicno..kvaliteto imamo pa samo v jancu, makucu ..vse ostalo je povprecje ..ljudje ..mi igramo z krili ,organizatorji na mestu zunanjih igralcev..z visino pod meter 90!!!!..in vi pricakujete MEDALJO!!!
Odgovori
0 0
Amor Fati
29. 01. 2026 10.08
Zorman bi bil ze zdavnaj odpisan, ce bi Rokometna Zveza imela dovolj denarja. Ker ga pa nima, je zal obsojena na tega šalabajzerja.
Odgovori
+0
1 1
Kriss-slo
29. 01. 2026 10.30
spet ti zakompleksan janezk..a ti nisem ze rekel , da utihni..zorman je med drugim porazil verjetno 2x,do 3x bolj placanega trenerja TUJCA MAdzarske,ki ima za namecek se bolj kvalitetno mostvo..KOLIKOKRAT RABIM JAT TEBI ZAPRETI USTA,DA BOS TIHO
Odgovori
0 0
Kriss-slo
29. 01. 2026 10.30
ajde probej se malo..te bom se enkrat utusal tako kot vsakega
Odgovori
0 0
Amor Fati
29. 01. 2026 11.01
Imam občutek, da ti v svojem lajfu nisi še nikogar resnično utišal. Če ze, so sami odnehali, ker se niso hoteli prepirati / kregati s tabo. 🤣
Odgovori
0 0
Perrun
29. 01. 2026 10.05
Ne vem, jaz kot gledalec pač nisem ravno užival na zadnjih dveh tekmah, za vsak gol so se tok mučili, da je bilo kar težko gledat. Ampak ok, 4/10 če bi že moral ocenit evropsko, nobene konkretne reprezentacne nismo premagali.
Odgovori
0 0
Panter 63
29. 01. 2026 09.53
Janc in Zorman moj veliki respekt za tiste izjave in na splošno kaj sta naredili na tem EP. Srce in dušo sta pustili na parketu. Dali svoj Maxximum, in več od tega. Kapo dol. Glede na vse vi sta tisti kateri si zaslužita sprejem, ne pa nekateri za 15. ali slabša mesta. Vaš čas se prihaja.
Odgovori
+1
1 0
bandit1
29. 01. 2026 10.15
Nehajte z tem srcem in dušo. Plačanci da se pokažejo za prestope v bogatejše klube, pa ne gre.
Odgovori
-1
0 1
bibaleze
Portal
Otroci s posebnimi potrebami: Kje je vzrok za naraščanje števila odločb?
Kaj najstniški fantje resnično potrebujejo za uspešno odraščanje
Kaj najstniški fantje resnično potrebujejo za uspešno odraščanje
Kaj se zgodi, ko pustite dojenčka, da dolgo joka?
Kaj se zgodi, ko pustite dojenčka, da dolgo joka?
Pomagajte otrokom zaspati: sadje, ki blagodejno vpliva na spanec
Pomagajte otrokom zaspati: sadje, ki blagodejno vpliva na spanec
zadovoljna
Portal
Za njim so v 90. norele tudi številne Slovenke
Dnevni horoskop: Raki bodo ranljivi, levi morajo upoštevati meje
Dnevni horoskop: Raki bodo ranljivi, levi morajo upoštevati meje
Utrujenost, slab spanec in povečan apetit: je kriv kortizol?
Utrujenost, slab spanec in povečan apetit: je kriv kortizol?
Letos ne bomo nosile belih superg
Letos ne bomo nosile belih superg
vizita
Portal
Vse več bolnikov se odloča za tovrstno zdravljenje
Pazljivo pri vnosu tega dodatka
Pazljivo pri vnosu tega dodatka
Kako različne oblike sedenja vplivajo na možgane
Kako različne oblike sedenja vplivajo na možgane
Spremembe barve nohtov, ki lahko opozarjajo na resne bolezni
Spremembe barve nohtov, ki lahko opozarjajo na resne bolezni
cekin
Portal
Kako preveriti, ali je cena izdelka res ugodna?
Leto, ko bo mir postal nova potovalna valuta
Leto, ko bo mir postal nova potovalna valuta
Ko ena sama izjava uniči ves vtis
Ko ena sama izjava uniči ves vtis
Krediti za upokojence: do katere starosti, kakšni so stroški in zavarovanja
Krediti za upokojence: do katere starosti, kakšni so stroški in zavarovanja
moskisvet
Portal
Osvoji 2 vstopnici za FNC 27 v Münchnu
AI lahko zavede tudi najpametnejše: Bodite previdni!
AI lahko zavede tudi najpametnejše: Bodite previdni!
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
Nevarna vrsta raka, za katero vse pogosteje zbolevajo mladi
Teh živil ne bi smeli jesti za večerjo
Teh živil ne bi smeli jesti za večerjo
dominvrt
Portal
Večerna rutina čiščenja, ki vam bo olajšala cel teden
Zamrznjene cevi na vrtu: kaj storiti?
Zamrznjene cevi na vrtu: kaj storiti?
Preprost trik, s katerim boste preprečili slabše pranje perila
Preprost trik, s katerim boste preprečili slabše pranje perila
Skrivno 'orožje' za sijoč kuhinjski pult
Skrivno 'orožje' za sijoč kuhinjski pult
okusno
Portal
Krofi malo drugače: 7 receptov za bolj zdrave in ustvarjalne različice
Ideja za brezmesno kosilo, ki ga boste pripravljali znova in znova
Ideja za brezmesno kosilo, ki ga boste pripravljali znova in znova
Okusna enolončnica, ki je idealna izbira za deževne dni
Okusna enolončnica, ki je idealna izbira za deževne dni
Fit obroki v nekaj minutah
Fit obroki v nekaj minutah
voyo
Portal
V senci lepih
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Nemir
Nemir
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469