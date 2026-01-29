Je Slovenija na zadnjih dveh tekmah vse dobro za sabo pobrisala z repom? Ne!

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Osmo mesto v kontekstu vseh poškodovanih igralcev v ne ravno širokem slovenskem bazenu talenta predstavlja velik uspeh, sta se strinjala tako selektor kot kapetan. Medtem ko je Uroš Zorman govoril o tem, da ne glede na tokrat razpoložljiv kader vselej cilja na najvišja mesta, je Blaž Janc zaradi napornega sporeda precej okrcal krovno zvezo, ki s svojim odnosom do igralcev tvega predvsem njihovo zdravje.

Sloveniji je proti Islandiji očitno zmanjkalo moči v drugem polčasu ... FOTO: RZS

Prvi je novinarjem, potem ko je za sabo pustil zadnji poraz proti Islandiji, nekaj misli o širši sliki podal selektor. Šestinštiridesetletni Ljubljančan je reprezentanco na velikem tekmovanju vodil petič. Po šestem mestu na EP 2024 v Nemčiji, je tokrat končal dve mesti nižje. Na svetovnih prvenstvih 2023 in 2025 je zabeležil 10. oziroma 13. mesto, na OI v Parizu pa je izbrana vrsta za las končala brez kolajne na četrtem mestu.

"Ne glede na to, kakšen kader sem imel, vselej verjamem v največ in imam cilj, da moramo biti najboljši. Tak je bil tudi tokratni pristop, s fanti sem delal na tak način, jih pritiskal do roba. To je edina pot do uspeha. Fantje so res dali maksimum," je začel Zorman. Zakaj ni šlo višje? Selektor je v pogovoru s slovenskimi mediji izpostavil predvsem malce ožji kader in obremenjenost na tem EP zdravih in celih nosilcev.

Slovenija - Hrvaška FOTO: Profimedia

"Lovili smo se, izčrpavali, bolezni so nas načele še na prvenstvu. Toda nikoli nismo jamrali, v vsako tekmo smo šli kot vselej - finale za finalom, in prilezli smo do sem. Lahko smo ponosni na fante. Igrali so moderen rokomet, dokler so seveda imeli moči. Priti med osem je velik uspeh za to ekipo," je bil ponosen Zorman. Edino obžalovanje, ki ga je imel po zadnjih dveh tekmah, je bila zamujena priložnost za neposredno uvrstitev na SP. Tam bodo ob gostiteljih Nemcih in aktualnih svetovnih prvakih Dancih igrali še Hrvati, Islandci, Švedi in Portugalci.

Slovenci bodo morali kot nosili po uspešnem EP v kvalifikacije, žreb pa bo v Herningu v soboto. Prva tekma glavnega dela kvalifikacij bo 13. ali 14. maja, povratna tri dni kasneje. "Lahko smo nasmejani, gremo dvignjenih glav domov. Zdaj moramo počakati ta žreb, zagotovo kakšna past obstaja, ampak 'madonca', da bi se nam lahko po toliko letih, odkar smo skupaj, malo nasmehnila sreča. Da bomo vsaj povratno tekmo igrali doma," je sploh po zadnjih zahtevnih kvalifikacijah proti Švici (sedemmetrovke v gosteh) dodal Zorman.

Za konec je spregovoril še o vseh poškodbah, ki so Slovence pestile že med pripravami. Številni so ostali pred vrati EP, med njimi med izpostavljenimi predvsem Aleks Vlah, Klemen Ferlin, Blaž Blagotinšek. "Treba je vedeti, da smo imeli šest debitantov. Čeprav smo imeli 16, 18 igralcev na razpolago, je logično, da na tekmah, na katerih loviš rezultat, zaupaš najbolj izkušenim in skrajšaš klop, še posebej ker smo imeli pred sabo velik rezultat. To nas je pobralo, nosilci igre so bili po zadnjih dveh tekmah 'mrtvi'," je končal Zorman.

Domen Novak FOTO: RZS

Izrazil je še zadovoljstvo, da so razširili kader in da so nekateri dobili neprecenljive izkušnje. Teh ima ogromno Janc, ki se vselej z veseljem odzove vabilu v reprezentanco. "Kot sem že rekel v več intervjujih, dokler bom imel dve nogi, dve roki in bom lahko pomagal, se bom vselej odzval reprezentanci in dal maksimum. Verjamem, da ljudje to vidijo, po drugi strani pa je vsekakor težko, saj za cel mesec za sabo pustiš ženo, otroke. Težko je, ampak kot sem rekel, vedno za Slovenijo," je v pogovoru za STA razmišljal član Barcelone. S ponosom je pogledal na osmo mesto ob tako zdesetkanem kadru. Vseeno pa je ob tem močno okrcal krovno zvezo, ki je posredno odgovorna za vse več poškodb. "Veliko igralcev je povedalo, da ni humano, da v manj kot 24 urah odigraš dve odločilni tekmi za uvrstitev v polfinale. Verjamem, da smo igralci tisti, ki bi morali odločati o tem oziroma bi nas morali vsaj poslušati. Na koncu nas niti ne bi potrebovali kaj poslušati, saj je to logično," je začel desni zunanji.

"Enostavno dveh tekem v 24 urah na vrhunski ravni ne moreš odigrati, kaj šele, če odločata o polfinalu. Ampak očitno tako je, vse moramo zdržati. Na koncu hvala bogu, da se nihče ni poškodoval, pravzaprav je to kar čudež. Utrujeni smo, a kot kapetan sem zelo ponosen na ekipo. Borili smo se do konca in lahko z dvignjeno glavo potujemo domov," je bil kritičen kapetan slovenske zasedbe.

Blaž Janc FOTO: RZS

V mešani coni je v pogovoru za STA iz njega še naprej bruhalo: "Deset poškodovanih igralcev imamo. To so poškodbe, ki so posledica preobremenitve in prevelikega števila tekem. Žalostno, ampak nimamo niti sindikata, prek katerega bi lahko povedali svoje. Smo nemočni, kar se tega tiče. Ampak dve tekmi v manj kot 24 urah, pa to ne prvo, drugo, temveč šesto in sedmo tekmo na EP. Tega ne moreš zdržati, to je nehumano," je ponovil Janc. "Preveč je. Ne moreš se pripraviti tako, kot si želiš. Za tekmo z Islandijo smo se zbudili, pojedli zajtrk in šli na tekmo. Dan prej tekma, adrenalin, ne zaspiš takoj. Sama sreča, da se ni kdo poškodoval in da lahko gremo celi domov," je še v luči zadnje tekme dodal član Barcelone. Končal pa je s pozitivno noto, s ponosom, da je lahko kapetan takšne reprezentance.