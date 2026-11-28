Rasmus Poulsen FOTO: Profimedia

Prvi del sezone je za ekipo danskega strokovnjaka Rasmusa Poulsena prinesel številne zahtevne preizkušnje, ki so mladi ekipi omogočile pridobivanje dragocenih izkušenj.

Mladost ljubljanske zasedbe potrjujejo tudi številke. Krim OTP Group Mercator ima s povprečno starostjo 23,5 leta najmlajšo ekipo v letošnji EHF Ligi prvakinj, upoštevajoč igralke, ki so nastopile v dosedanjem delu tekmovanja. Vse več priložnosti za mlade igralke



Eden pomembnejših poudarkov letošnje sezone je uveljavljanje mladih igralk, ki dobivajo vse več priložnosti tudi na evropskem prizorišču. Med njimi sta denimo Lara Ermenc in Liana Vuković, ki sta se v člansko ekipo prebili iz Krimove rokometne akademije.

Liana Vuković FOTO: Krim Mercator

Krim OTP Group Mercator ima najmlajšo ekipo letošnje EHF Lige prvakinj, upoštevajoč igralke z dosedanjimi nastopi v tekmovanju. Njuno vključevanje v člansko zasedbo je pomemben korak pri uresničevanju dolgoročne vizije kluba. V drugem delu sezone se bo po poškodbi v ekipo postopoma vračala tudi izjemno nadarjena mlada vratarka Luna Mija Zupan, kar je še ena spodbudna novica za prihodnost ljubljanske zasedbe.

Krimovi tigri: nova energija na tribunah

V prvem delu sezone je tabor Krimovk veseli tudi oblikovanje nove navijaške skupine Krimovi tigri, ki je na tribune prinesla dodatno energijo in glasno podporo. Skupaj s preostalimi navijači so Krimovke v oktobru v Hali Tivoli pospremili do dramatične zmage proti črnogorski Budućnosti, prve evropske zmage v letošnji sezoni.

"Podpora s tribun je za mlado ekipo še toliko pomembnejša, zato si podobnega vzdušja želimo tudi na vseh prihodnjih domačih tekmah," piše v uradnem sporočilu za javnost iz tabora edinih slovebskih članic Lige prvakinj.

Decembra v reprezentančnih, januarja znova v klubskih dresih

Po osmih odigranih krogih EHF Lige prvakinj sledi reprezentančni premor in decembrsko evropsko prvenstvo, na katerem bodo nastopile tudi številne Krimovke. Stiskamo pesti za slovensko reprezentanco, vsem Krimovkam pa želimo veliko uspeha v reprezentančnih dresih!

Krimovke ob slavju ob edini letošnji evropski zmagi. FOTO: RK Krim Mercator