Jekaterina Vedenejeva s trakom do zgodovinske bronaste kolajne na SP

To je za 28-letno Jekaterino Vedenejevo brez dvoma krona dolge kariere. Najstarejša tekmovalka tega SP je sestavo s trakom izvedla brez velike napake in prejela oceno 29,900 točke. Isto oceno je zanjo prejela tudi Izraelka Adi Asya Katz , vendar je kolajna po zaslugi boljše izvedbe pripadla Vedenejevi, ki je bila v sredo v finalu žoge šesta, s kiji (29,450) pa je danes zasedla osmo mesto.

Poleg tega pa si je Vedenejeva danes prek kvalifikacij pritelovadila tudi sobotni finale mnogoboja. V točkovni zbir kvalifikacij namreč od štirih štejejo tri sestave; tudi v mnogoboju je bila najboljša Raffaelijeva (98,850), Vedenejeva (93,100) je na šestem mestu. V soboto se bodo ritmičarke borile za prve tri vstopnice na olimpijskih igrah v Parizu 2024.

V petek in nedeljo bodo v Bolgariji nastopale skupinske sestave, Slovenija nima svoje ekipe. Sprva je na sporedu mnogoboj, kjer bodo prve tri ekipe svoji državi zagotovile mesto na prihajajočih olimpijskih igrah. Glavne favoritinje za kolajne – Rusinje in Belorusinje imajo tudi na tem prvenstvu zaradi ruske invazije na Ukrajino prepoved nastopa – so Italijanke, Bolgarke in Izraelke.