Jelena Đoković: Kar naenkrat je rekel, da je konec

Zgodilo se je na turnirju serije Masters v Miamiju pred dvema letoma, ko je Novak Đoković izgubil dvoboj, kar pa glede na daljši premor zaradi težav s poškodovanim komolcem niti ni bilo presenetljivo. A najboljši teniški igralec na svetu se je v trenutku, brez treznega razmisleka, odločil postaviti teniški lopar v kot, pripoveduje njegova soproga Jelena Đoković . "Prišel je do mene, me objel in rekel, da končuje kariero," je za ameriške medije uvodoma dejala soproga številke ena svetovnega moškega tenisa in nadaljevala: "Izgubil je že na začetku turnirja v Miamiju, kar ga je še dodatno prizadelo. Nato nas je vse skupaj zbral na enem mestu (poleg žene Jelene še trenerja Marijana Vajdo , očeta in mamo, op. p.) ter sporočil: 'Ljudje božji, končal sem s tem mučenjem.' V prvem trenutku sem pomislila, o čem sploh govori. Novak pa mi je zgolj odvrnil: 'Da, Jelena, to je to.'"

"Bili smo na dopustu. Samo midva z Novakom in otroka. Veliko časa sem igrala tenis s sinom Stefanom, Novak pa naju je nekaj časa zgolj mirno opazoval. Nato sem našla nek stari stroj, ki meče žogice. Stefan pa mi je taiste žogice podajal in, ko je Novak videl, kako se s sinom nadvse zabavava, se nama je želel priključiti še sam. Prosil me je naj mu dam lopar, jaz pa sem mu rekla, da je on svojo odločitev že sprejel in ga prosila naj nama s sinom pusti, da nadaljujeva z igro," je s pripovedovanjem zanimive zgodbe iz 'zakulisja' nadaljevala prikupna Beograjčanka in ob koncu dodala:



"Šalila sva se, sin pa je vztrajal, da želi z očetom izmenjati nekaj udarcev. In tako smo z vsakim dnem, korak za korakom po malem igrali tenis, nato pa je zadnji dan dopusta Novak sklenil, da bo poklical Marijana Vajdo in ga vprašal, če ga želi zopet trenirati."

In ostalo je zgodovina, saj je Novak Đoković danes pri 17 osvojenih turnirjih za Grand Slam in hkrati brez poraza v tekočem koledarskem letu. Če se ne bi zgodila pandemija koronavirusa, bi se srbski teniški zvezdnik najverjetneje še bolj približal velikima tekmecema - Rogerju Federerju (20 naslovov) in Rafaelu Nadalu(19).