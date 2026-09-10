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Jelena Ribakina je nova številka 1 svetovnega tenisa

New York, 10. 09. 2026 07.21 pred dvema minutama 4 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Jelena Ribakina

Po Arini Sabalenka in Jessici Pegula sta se v polfinale odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku uvrstili še Kazahstanka Jelena Ribakina ter Američanka Coco Gauff. Ribakina je v četrtfinalu ugnala Kitajko Zheng Qinwen in bo s tem zasedla tudi prvo mesto na računalniški kakovostni lestvici, Gauff pa je bila boljša od Rusinje Mire Andrejeve. Ribakina je prva kazahstanska tenisačica, ki bo postala prva igralka sveta. To si je zagotovila, potem ko je po zaostanku z 0:1 v treh nizih, s 3:6, 6:1 in 6:4, premagala olimpijsko prvakinjo, Kitajko Zheng.

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Druga nosilka, ki do četrtfinala zadnjega turnirja za grand slam ni izgubila niza, in Zheng Qinwen, slednja je na turnir prišla prek kvalifikacij, sta se pomerili v šestem medsebojnem obračunu. Pred njim je Rusinja Jelena Ribakina, ki zastopa Kazahstan, dobila štiri, tri zapovrstjo, zadnja dva pa po tem, ko je izgubila uvodni niz. To se je zgodilo tudi tokrat, Kitajka je prvi niz dobila predvsem po zaslugi svojega servisa in manjšega števila neizsiljenih napak.

Jelena Ribakina
Jelena Ribakina
FOTO: AP

Do izida 4:3 sta obe zanesljivo dobivali servisne igre, v osmi pa je Zheng prišla do prvih dveh zaključnih žog v dvoboju, drugo je izkoristila. Ribakina je imela nato veliko priložnost, da tekmici vrne z enako mero, v deveti igri je povedla s 40:15, po izenačenju na 40 si je priigrala še tri zaključne žoge, ni jih izkoristila, Kitajka svojo četrto za zmago je. Rešila se je po zaslugi začetnih udarcev.

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A to kazahstanske igralke ni zmedlo. Drugi niz je začela z dvema asoma, še dvema "winnerjema" in odvzemom servisa, ki ga je potrdila v tretji igri. Zheng je sicer znižala na 1:3, to pa je bilo tudi vse od nje v drugem nizu, v katerem njeni servisi niso bili več tako udarni.

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V tretjem nizu je Kitajka spet našla svoj prodoren servis. Do vodstva 4:3 se je tako lahko upirala razpoloženi tekmici, svojo priložnost pa zapravila v osmi igri, v kateri je imela žogico za brejk. To, da je ni izkoristila, jo je očitno vrglo iz tira, v deveti igri je zaostala 0:40, nato še zmogla izenačenje, toda napaka v igri in dvojna napaka pri servisu sta bili usodni. Ribakina je povedla s 5:4, zelo pomembno zmago pa potrdila nekaj minut pozneje.

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"Težko je najti besede za vse. To je bil zelo zahteven dvoboj za mene, živčnosti ni manjkalo. Prvič na turnirju sem igrala zgodnjo tekmo, v bistvu drugič, a na prvi ni bilo sonca. Tokrat pa me je sonce motilo, zaradi prehodov iz sonca v senco sem bila boj sama s seboj. Nisem bila na svoji najboljši ravni, vendar sem vesela, da negativne misli odgnala, prebrodila težave in se uvrstila v polfinale," je po zmagi dejala kazahstanska igralka.

Ribakina, že zmagovalka turnirjev za grand slam v Melbournu (2026) in Wimbledonu (2022), se bo v polfinalu turnirja, na katerem tako daleč še ni prišla, pomerila s Coco Gauff, nekdanjo zmagovalko tega turnirja (2023). Tudi ta je proti Andrejevi po prvem nizu zaostajala - izgubila ga je z 2:6, in za vstop med najboljše štiri morala odigrati tri nize. V drugem je v podaljšani igri celo obranila dve zaključni žogi za zmago tekmice.

Coco Gauff
Coco Gauff
FOTO: Profimedia

Začetek je sicer napovedoval krajši dvoboj. Mira Andrejeva je namreč hitro povedla s 4:0, ko je Gauff našla ritem, je bilo že prepozno. Toda le za prvi niz, v drugem je sicer prav tako izgubljala servise, a jih je tudi Rusinja, ki pa je ima vendarle priložnost, da tekmo dobi v dveh nizih. Prvo velik je zapravila v 11. igri, ko je imela novo priložnost za brejk, pri vodstvu s 40:30 tudi že izdelano točko, a storila nepričakovano napako, za kar je bila kaznovana z vodstvom tekmice s 6:5. Izborila si je sicer "tie break", v katerem je imela dve zaključni žogi za zmago, a tudi ti je Američanka rešila, dobila skrajšano igro in si priborila tretji niz.

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V njem je Rusinja še držala korak do izida 2:2, nato pa je ji zmanjkalo moči, do konca ni več dobila niti igre. "Mira je dolgo časa igrala na zelo visoki ravni. A nisem se predala, verjela sem, da bodo prišli tudi moji trenutki. Potem ko sem zaostajala sem imela v mislih včerajšnji dvoboj Francesa Tiafoeja, kako se je on rešil. Uspelo je tudi meni," je bila po koncu dvoboja vesela Gauff.

Izida:
- ženske, četrtfinale:
Jelena Ribakina (Kaz/2) - Qinwen Zheng (Kit) 3:6, 6:1, 6:4;
Cori Gauff (ZDA/4) - Mira Andrejeva (Rus/5) 2:6, 7:6 (7), 6:2.

Razlagalnik

Turnirji za grand slam predstavljajo štiri najpomembnejše in najbolj prestižne teniške turnirje na svetu, ki se odvijajo vsako leto. To so odprto prvenstvo Avstralije (Australian Open), odprto prvenstvo Francije (Roland Garros), Wimbledon in odprto prvenstvo ZDA (US Open). Zmaga na teh turnirjih igralcem prinaša največje število točk za svetovno lestvico, najvišje denarne nagrade ter največji ugled v teniškem svetu.

Podaljšana igra ali 'tie-break' je posebna pravila za določitev zmagovalca niza, ko je izid v igrah izenačen na 6:6. Namesto da bi se igralo na razliko dveh iger, se igralci pomerijo v točkah. Zmaga tisti, ki prvi doseže vsaj sedem točk, pri čemer mora imeti vsaj dve točki prednosti pred nasprotnikom. Ta sistem je bil uveden, da bi se izognili predolgo trajajočim nizom in naredili igro bolj dinamično.

V tenisu 'brejk' (angleško break) pomeni, da igralec, ki v tisti igri ne servira, osvoji igro na servis nasprotnika. Ker ima v tenisu tisti, ki servira, prednost in večjo možnost za osvojitev igre, je odvzem servisa ključni trenutek dvoboja, saj igralcu omogoča, da si pridobi prednost v nizu in prevzame nadzor nad potekom igre.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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