Jelena Ribakina je nova številka 1 svetovnega tenisa

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Druga nosilka, ki do četrtfinala zadnjega turnirja za grand slam ni izgubila niza, in Zheng Qinwen, slednja je na turnir prišla prek kvalifikacij, sta se pomerili v šestem medsebojnem obračunu. Pred njim je Rusinja Jelena Ribakina, ki zastopa Kazahstan, dobila štiri, tri zapovrstjo, zadnja dva pa po tem, ko je izgubila uvodni niz. To se je zgodilo tudi tokrat, Kitajka je prvi niz dobila predvsem po zaslugi svojega servisa in manjšega števila neizsiljenih napak.

Jelena Ribakina FOTO: AP

Do izida 4:3 sta obe zanesljivo dobivali servisne igre, v osmi pa je Zheng prišla do prvih dveh zaključnih žog v dvoboju, drugo je izkoristila. Ribakina je imela nato veliko priložnost, da tekmici vrne z enako mero, v deveti igri je povedla s 40:15, po izenačenju na 40 si je priigrala še tri zaključne žoge, ni jih izkoristila, Kitajka svojo četrto za zmago je. Rešila se je po zaslugi začetnih udarcev.

A to kazahstanske igralke ni zmedlo. Drugi niz je začela z dvema asoma, še dvema "winnerjema" in odvzemom servisa, ki ga je potrdila v tretji igri. Zheng je sicer znižala na 1:3, to pa je bilo tudi vse od nje v drugem nizu, v katerem njeni servisi niso bili več tako udarni.

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V tretjem nizu je Kitajka spet našla svoj prodoren servis. Do vodstva 4:3 se je tako lahko upirala razpoloženi tekmici, svojo priložnost pa zapravila v osmi igri, v kateri je imela žogico za brejk. To, da je ni izkoristila, jo je očitno vrglo iz tira, v deveti igri je zaostala 0:40, nato še zmogla izenačenje, toda napaka v igri in dvojna napaka pri servisu sta bili usodni. Ribakina je povedla s 5:4, zelo pomembno zmago pa potrdila nekaj minut pozneje.

"Težko je najti besede za vse. To je bil zelo zahteven dvoboj za mene, živčnosti ni manjkalo. Prvič na turnirju sem igrala zgodnjo tekmo, v bistvu drugič, a na prvi ni bilo sonca. Tokrat pa me je sonce motilo, zaradi prehodov iz sonca v senco sem bila boj sama s seboj. Nisem bila na svoji najboljši ravni, vendar sem vesela, da negativne misli odgnala, prebrodila težave in se uvrstila v polfinale," je po zmagi dejala kazahstanska igralka. Ribakina, že zmagovalka turnirjev za grand slam v Melbournu (2026) in Wimbledonu (2022), se bo v polfinalu turnirja, na katerem tako daleč še ni prišla, pomerila s Coco Gauff, nekdanjo zmagovalko tega turnirja (2023). Tudi ta je proti Andrejevi po prvem nizu zaostajala - izgubila ga je z 2:6, in za vstop med najboljše štiri morala odigrati tri nize. V drugem je v podaljšani igri celo obranila dve zaključni žogi za zmago tekmice.

Coco Gauff FOTO: Profimedia

Začetek je sicer napovedoval krajši dvoboj. Mira Andrejeva je namreč hitro povedla s 4:0, ko je Gauff našla ritem, je bilo že prepozno. Toda le za prvi niz, v drugem je sicer prav tako izgubljala servise, a jih je tudi Rusinja, ki pa je ima vendarle priložnost, da tekmo dobi v dveh nizih. Prvo velik je zapravila v 11. igri, ko je imela novo priložnost za brejk, pri vodstvu s 40:30 tudi že izdelano točko, a storila nepričakovano napako, za kar je bila kaznovana z vodstvom tekmice s 6:5. Izborila si je sicer "tie break", v katerem je imela dve zaključni žogi za zmago, a tudi ti je Američanka rešila, dobila skrajšano igro in si priborila tretji niz.

V njem je Rusinja še držala korak do izida 2:2, nato pa je ji zmanjkalo moči, do konca ni več dobila niti igre. "Mira je dolgo časa igrala na zelo visoki ravni. A nisem se predala, verjela sem, da bodo prišli tudi moji trenutki. Potem ko sem zaostajala sem imela v mislih včerajšnji dvoboj Francesa Tiafoeja, kako se je on rešil. Uspelo je tudi meni," je bila po koncu dvoboja vesela Gauff. Izida:

- ženske, četrtfinale:

Jelena Ribakina (Kaz/2) - Qinwen Zheng (Kit) 3:6, 6:1, 6:4;

Cori Gauff (ZDA/4) - Mira Andrejeva (Rus/5) 2:6, 7:6 (7), 6:2.