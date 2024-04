Peres Jepchirchir s svetovnim rekordom prva, Anja Fink 12.

Anja Fink ni bila na startni črti na začetku med elitnimi tekačicami, ampak v preostali konkurenci, med katerimi je bila najboljša, pred njo pa je bilo med elitnimi tekačicami le 11 tekmovalk, 10 Afričank in na 11. mestu Britanka Mhairi MacLennan (2:29:15). " Zelo sem zadovoljna po današnjem maratonu. Za ta maraton sem si sicer pred časom obetala res dober izid, da bi dobila čim več točk na mednarodni lestvici za nastop na evropskem prvenstvu. A sem imela precej težav v pripravah na maraton zaradi bolezni ," je povedala Fink. Zato tik pred nastopom ni pričakovala posebej dobrega časa. " Šla sem brez velikega cilja, zato sem tudi sama presenečena nad doseženim izidom. Proga je zelo hitra, tek pa je malo motil močan veter. Vzdušje je bilo super, ker je nastopilo okrog 50.000 tekačev na enem največjih maratonov na svetu. Gledalcev je bilo noro veliko in ves čas so nas spodbujali, " je nastop opisala slovenska maratonka.

Za državnim rekordom (2:27:33) Helene Javornik, ki je star 20 let, je zaostala dobrih pet minut. Med tekom tudi ni imela nobene večje krize. "Po 14 km je bilo težko teči, a je bilo tako do cilja, sem zdržala in sem zelo zadovoljna. Upam, da sem se s tem izidom in doseženim na maratonu v Valencii uvrstila na EP junija v Rimu, kjer bo polmaraton na 21 km. Za nastop na olimpijskih igrah v Parizu pa mi bo verjetno malo zmanjkalo. Najprej se bom sedaj spočila, potem pa načrtujem nastop na državnem prvenstvu v polmaratonu maja v Radencih," je dodala Fink. Kenijka Peres Jepchirchir pa je postavila rekord, ki ga je imela doslej v zgolj ženski konkurenci njena rojakinja Mary Jepkosgei Keitany. Ta je 2:17:01 tekla prav tako v Londonu 23. aprila 2017.