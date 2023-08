Jeremy Seewer zmagovalec švedske preizkušnje, Tim Gajser deseti

Tim Gajser je na Švedskem, ki je zanj po vrnitvi v karavano po poškodbi šele četrta dirka v sezoni 2023, v kvalifikacijah delo opravil odlično in si privozil drugo izhodišče za Špancem Jorgejem Pradom, vodilnim v SP. A start se mu danes ni najbolje posrečil, na težkem in razmočenem terenu je bil v uvodnih krogih na sedmem in osmem mestu, po napaki sredi dirke pa je zdrsnil na 12. in se do konca prebil na rob deseterice.

V ospredju je bil najboljši Prado, ki je izkoristil napako zmagovalca zadnjih štirih dirk Francoza Romaina Febvra. Ta je prvo vožnjo končal na drugem mestu, tretji je bil lanski zmagovalec v Uddevalli Jeremy Seewer.

Druga vožnja je bila za svetovnega prvaka boljša, po solidnem startu pa je vseskozi vozil na robu peterice, skupaj s še enim povratnikom po poškodbi, svetovnim prvakom iz leta 2021 Nizozemcem Jeffreyjem Herlingsom.

Gajser je nato tudi končal na petem mestu, kar mu je skupno na dirki prineslo deseto mesto in 27 točk točk v SP.