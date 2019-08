Jerman 11. na kolesarskem EP v Alkmaarju

Žiga Jermanv sprintu 37 tekmovalcev ni imel pomoči moštvenih kolegov, saj so vsi (Aljaž Jarc, Žiga Horvat, Tilen FinkštinNik Čemažar) odstopili že pred njim. Na cilj 138 kilometrov dolge proge je prišlo le 57 tekmovalcev.

Popoldne bodo kolajne podelili še članicam, slovenski predstavnic ne bo, višek prvenstva pa bo cestna dirka članov. Slovenska aduta bosta Luka Mezgecin Marko Kump, ki pa bosta imela močno konkurenco nekaterih najboljših evropskih sprinterjev (Dylan Groenewegen, Elia Viviani, Matteo Trentin, Alexander Kristoff, Arnaud Demare, Mark Cavendish, Sam Bennett, Pascal Ackermann...).

Poleg Mezgeca in Kumpa bodo v slovenski ekipi še Matic Grošelj, Luka Pibernik, Gašper Katrašnikin David Per.