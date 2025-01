Jernej Kruder z novim podvigom na eni najslavnejših sten na svetu

Slovenski alpinisti in plezalci so v eni največjih in najslavnejših sten na svetu - kalifornijskem El Capitanu - že pustili pečat. Preplezali so nekaj težkih tehničnih in prostih smeri, tokrat pa je mejo še nekoliko dvignil Jerner Kruder. Nekdanji evropski prvak v balvanih je v kilometerskem granitu v štirih dneh, ki jih je preživel v navpičnici, prosto preplezal smer osme stopnje po francoski lestvici.