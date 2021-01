Jeršin Tomassini zaradi poškodbe najmanj ob zimsko sezono

"Zaenkrat lahko po pregledu na ultrazvoku rečem le, da poškodba ni prav majhna, vendar ponavadi ne pusti trajnih posledic. Zaenkrat moram le počivati. Več bo znanega čez približno dva meseca, ko bom šel spet na pregled z ultrazvokom. Zimsko sezono bom moral izpustiti ter tudi prvi del poletne. Potihoma upam, da bom nared za evropsko prvenstvo do 18 let konec avgusta,"je povedal Jeršin Tomassini.

"V teh okoliščinah je na prvem mestu zdravje. Izpustil bo celotno poletno sezono, če bo tako terjalo zdravljenje poškodbe natrgane vezi od pete navzgor na zunanji strani. Počivati bo moral dva meseca, predvsem zato, da ne pride do ponovitve in s tem dolgoročnih posledic. Zimska sezona je zagotovo izgubljena. Konec januarja bo Sandro star šele 17 let in vse je še pred njim. Šele aprila bova počasi začela trenirati, če bo povsem zdrav," je pojasnil njegov trener Damjan Šparovec.