Jeseničani četrtfinale proti Gardeni začeli z zmago

Jeseničani so si z borbeno predstavo priborili prvo zmago v končnici. Tekmec se je tokrat pokazal za trdo in trdoživo ekipo, ki so jo železarji strli šele ob koncu, ko so morali gostje tvegati brez vratarja.

Po izenačenem uvodu z nekaj priložnostmi na obeh straneh so domači povedli v 14. minuti, ko je Mirko Djumić podal pred gol, Žiga Urukalo pa je z močnim strelom od daleč premagal vratarja gostov Jacoba Smitha.

V nadaljevanju je imel precej dela tudi domači vratar Žan Us (na koncu 30 obramb), gostje so zadeli tudi okvir gola, v napadu pa so Jeseničani najprej dosegli zadetek, ki so ga sodniki zaradi igre z nogo razveljavili, v 32. minuti pa je nato podajo Patrika Rajsarja pred gol spretno izkoristilMaks Perčičin plošček poslal v mrežo.