Jeseničani dobili prvo polfinalno tekmo

Hokejska zveza Slovenije je v tej sezoni tekmovanje v državnem prvenstvu zastavila nekoliko drugače kot v preteklosti. V rednem delu so igrale ekipe Triglav Kranj, Slavija Junior, Maribor in LedX Celje. Najboljši dve – Celjani in Kranjčani – sta se uvrstili v končnico, kamor sta že bili uvrščeni ekipi, ki tekmujeta v mednarodnih tekmovanjih (liga ICEHL in alpska liga), SŽ Olimpija in Sij Acroni Jesenice.

Nastala sta polfinalna para SŽ Olimpija – Triglav Kranj in Sij Acroni Jesenice – HK LedX Celje. Slednja sta prvo tekmo igrala v torek. Državni prvaki in Kranjčani jo bodo naslednji teden. Obe drugi tekmi sta predvideni za 29. november, če bosta potrebni še tretji, igrajo po sistemu na dve zmagi, pa 6. oziroma 21. decembra.

Pomembna novost bo v sezoni 2022/23 tudi termin finalnih tekem. Te tokrat ne bodo na sporedu tradicionalno ob koncu sezone oziroma po koncu mednarodnih lig, temveč so na HZS tokrat za termin odločilnih tekem določili sredino januarja. Prva finalna tekma zmagovalcev polfinala bo tako 10. januarja, druga 13., morebitna tretja pa 15.

V torek so Jeseničani večino dela opravili v drugi tretjini, ko so dosegli tri gole, v prvem in zadnjem delu pa so bili Celjani dokaj enakovredni. Prvi gol za domače je dosegel Žan Jezovšek v šesti minuti, vse dvome o zmagovalcu pa so železarji razpršili v nadaljevanju. Med 25. in 30. minuto so zadeli trikrat, najprej Andrej Galuškin, potem še David Planko in Gašper Glavič, slednji celo z igralcem manj na ledu.

A domačim ni uspelo ohraniti mreže nedotaknjene, Urbana Avsenika je pred koncem druge tretjine premagal Jure Sotlar. V zadnji tretjini ni bilo več zadetkov, gostje so imeli še dve priložnosti z igralcem več, a se izid ni spremenil.