Jeseničani ob točke pol minute pred koncem

Jeseničani so gostili vodilno ekipo lige in tekmo dobro odprli, saj so po prvi tretjini vodili z 2:1 po zadetkih Erika Svetinev sedmi in Andreja Hebarjav 20. minuti. Potem ko v drugi tretjini ni bilo zadetkov, pa so v tretji gosti poskrbeli za preobrat pred skoraj tisoč gledalci v Podmežakli. Enaintrideset sekund pred koncem rednega dela je zmagoviti zadetek dosegel Simone Olivero.

Naslednja tekma Jeseničane čaka 16. novembra, ko bodo gostovali pri Bregenzerwaldu.

Izid 13. kroga alpske lige:

Sij Acroni Jesenice ‒ Asiago 2:3 (2:1, 0:0, 0:2).