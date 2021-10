Jeseničani po preobratu do osme zaporedne zmage

Tokrat je bila zmaga v Podmežakli vredna še več, vsaj po psihološki plati, saj so ugnali drugo ekipo oziroma prve zasledovalce, za nameček pa še nadoknadili zaostanek dveh golov.

Železarji so namreč do polovice tekme lovili tekmece. V prvi tretjini so jim ti ušli v 12. minuti, a je izid poravnal Gašper Glavič v 16. Slabše je kazalo v drugi polovici, saj so Italijani najprej izkoristili igralca več, potem pa zadeli še ob izenačenih močeh in v 34. minuti je bil izid 1:3.

A domači se niso predali. Že do konca druge tretjine so spet poskrbeli, da sta bili ekipi na začetnem izhodišču, potem ko sta zadela Jaša Jenko manj kot minuto pozneje in v 39. minuti še Nejc Stojan.

Popoln preobrat pa so nato naredili na začetku zadnje tretjine. V le 75 sekundah so zadeli še dvakrat, najprej je bil natančen Jesperi Viikila, "power play" pa je izkoristil Aljoša Crnovič. Izid 5:3 se potem ni več spremenil do konca tekme.

V seriji tekem v domači dvorani Jeseničane naslednji dvoboj čaka v petek, ko bodo gostili še Bregenzerwald.