Jeseničani proti Vipitenu povišali na 2:0 v zmagah

Jeseničani so na pol poti do uvrstitve v polfinale alpske lige.

Najboljša moštva iz drugega dela regionalnega tekmovanja so lahko izbirala četrtfinalnega nasprotnika in Jeseničani so se odločili za Vipiteno, ki si je končnico priboril skozi dodatne kvalifikacije. Jeseničani so v skupini maser končali na drugem mestu za mlado salzburško zasedbo.

Na prvi tekmi v Podmežakli pred dvema dnevoma so železarji zmagali s 4:2. Tokrat je bil dvoboj izenačen do začetka zadnje tretjine. Nobena od ekip ni zadela, vratarja Jakob Rabanser pri domačih (na koncu 33 obramb) in Antti Karjalainen pri gostih (29) pa sta svoje delo opravljala brez napak.

Priložnosti za zadetek so imeli gostje v prvih dveh tretjinah tudi ob dveh številčnih prednostih, a sta ostali neizkoriščeni, prav tako en domači "power play". Ko je že kazalo, da bosta obrambi zdržali še v zadnji tretjini, so v 46. vendarle zadeli gostje, uspešen je bil Lovro Kumanović. Prednosti bi lahko v naslednjih minutah povečali, toda še dvakrat sta kazni pri domačih ostali neizkoriščeni.

Železarje pa je čakalo težko delo pri branjenju minimalnega vodstva, saj so imeli v končnici tekmi prednost tudi domači. Ti so poleg tega že več kot minuto pred koncem potegnili iz vrat Rabanserja in iskali izenačenje, toda za potrditev jeseniške zmage je nato pol minute pred koncem za 2:0 zadel Rudolfs Polcs.