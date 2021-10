Jeseničani slavili še devetič v nizu

Jeseničani so tudi danes nadaljevali niz zmag v regionalnem tekmovanju. Zdaj so že pri številki devet – od desetih tekem sezone so izgubili le uvodno, potem pa nanizali same zmage. Danes je bila ta sicer tesna, a zaslužena, saj so železarji prevladovali večji del tekme. O premoči domačih priča tudi razmerje strelov (39 – 18), a so imeli gostje v vratih zelo razpoloženega Felixa Becka, ki jih je dolgo držal nad gladino.