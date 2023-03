Jeseničani zanesljivi na prvi četrtfinalni tekmi

Najboljša moštva iz drugega dela regionalnega tekmovanja so si imela možnost izbirati svojega četrtfinalnega nasprotnika in Jeseničani so se odločili za Vipiteno, ki si je končnico priboril skozi dodatne kvalifikacije.

Že od samega začetka tekme so domačini kazali več želje po zadetku od gostov iz Južne Tirolske. Terensko premoč so kronali ob koncu prve tretjine. V 17. minuti je Gašper Seršen prvi premagal gostujočega vratarja Jakoba Rabanserja. Minuto za tem je prednost s strelom z razdalje podvojil Luka Ščap.

Železarji so drugo tretjino napadalno odprli in po le minuti igre je Seršen še drugič na tekmi zadel za 3:0. Sklepno tretjino so sicer bolje začeli gostje, a so bili Jeseničani tisti, ki so prišli do novega gola. Za 4:0 je bil natančen Eric Pance.

Hokejisti Jesenic so se po tem golu očitno preveč sprostili, saj so nato dvakrat v dveh minutah zadeli hokejisti Wipptala. Najprej je zadel Simon Berger, 11 minut pred koncem pa še Raffael Pohlin. Domačini so se nato vendarle zbrali in do konca dvoboja več niso prejeli zadetka. Jeseničani so v seriji proti italijanskemu nasprotniku povedli z 1:0.

Mlada ekipa Salzburga je že v ponedeljek na prvi tekmi doma premagala Unterland s 5:0. Preostala četrtfinalna para pa sta še Cortina - Lustenau in Ritten - Kitzbühel. Ekipe od četrtfinala naprej igrajo na štiri zmage. Jeseničani bodo tako drugo tekmo igrali v gosteh v četrtek, 9. marca. Tretja tekma bo dva dni kasneje spet na Jesenicah.