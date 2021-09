Jeseničani zanesljivo zmagali v Linzu

Potem ko so Jeseničani, letos edini slovenski predstavniki v drugem najmočnejšem regionalnem tekmovanju, za uvod v novo sezono doživeli hladen tuš in morali na domačem ledu priznati premoč novincu v ligi Meranu, so danes nalogo opravili bolje.

Na gostovanju v Linzu so sicer šele v drugem delu tekme strli odpor domače ekipe in pokvarili dober večer domačega vratarja Luce Eggerja, ki je kljub štirim prejetim zadetkom zbral še 44 obramb. Tudi domači niso bili brez priložnosti, a so imeli tudi gostje v Oscarju Frobergu zanesljivega vratarja, tekmo je končal s 33 obrambami in brez prejetega gola.