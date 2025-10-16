Jeseničani zmagali drugič zapovrstjo

Gostitelji so do zmage prišli predvsem po zaslugi učinkovitosti in pa razpoloženega vratarja Žana Usa. Cortina, ki jo vodi nekdanji trener Jesenic Gaber Glavič, za njo pa brani tudi nekdanji vratar gorenjskega kluba Finec Antti Karjalainen, se je v polju z njimi enakovredno kosala in bila večji del tekme celo za odtenek nevarnejša. Vendar svojih priložnosti ni izkoristila, več kot okvirja vrat ni zadela.

V prvi tretjini golov ni bilo. Tjaš Lesničar je v tem delu zamudil dve priložnosti, večjo natančnost pa pokazal v 33. minuti. Gostje so storili veliko napako pred svojimi vrati, Erik Svetina je izza gola podal plošček Lesničarju, ta pa je z močnim in natančnim strelom v levi zgornji kot premagal finskega vratarja.