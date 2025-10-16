Svetli način
Drugi športi

Jeseničani zmagali drugič zapovrstjo

Jesenice, 16. 10. 2025 22.15 | Posodobljeno pred 1 uro

STA
Hokejisti Jesenic so prvič v sezoni alpske lige povezali dve zaporedni domači zmagi. Potem ko so v torek ugnali zadnjeuvrščeni Unterland Cavaliers, so bili tokrat boljši še od Cortine, zmagali so s 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). Skupno je bila to tretja zmaga Jeseničanov v prvenstvu.

Gostitelji so do zmage prišli predvsem po zaslugi učinkovitosti in pa razpoloženega vratarja Žana Usa. Cortina, ki jo vodi nekdanji trener Jesenic Gaber Glavič, za njo pa brani tudi nekdanji vratar gorenjskega kluba Finec Antti Karjalainen, se je v polju z njimi enakovredno kosala in bila večji del tekme celo za odtenek nevarnejša. Vendar svojih priložnosti ni izkoristila, več kot okvirja vrat ni zadela.

V prvi tretjini golov ni bilo. Tjaš Lesničar je v tem delu zamudil dve priložnosti, večjo natančnost pa pokazal v 33. minuti. Gostje so storili veliko napako pred svojimi vrati, Erik Svetina je izza gola podal plošček Lesničarju, ta pa je z močnim in natančnim strelom v levi zgornji kot premagal finskega vratarja.

FOTO: HDD Jesenice

Na 2:0 je povišal Tom Sojer, ki se je v 47. minuti dobro znašel pred gostujočimi vrati in zbezal plošček pod Karjalainenom. V zadnjih minutah so gosti zaigrali na vse ali nič, puščali veliko prostora Jeseničanom za protinapade in tudi priložnosti za gol. Po nekaj zapravljenih je eno izkoristil Jaša Jenko, uspešen je bil s strelom v prazen gol.

Že v soboto bodo Jeseničani odigrali še eno tekmo na domačem ledu, tekmec bo Gardena.

