Jessica Pegula v Dubaju do desetega naslova v karieri

Jessica Pegula je odločno odprla dvoboj in takoj prišla do prednosti dvojnega odvzema servisa. Čeprav je Elina Svitolina za kratko zapretila, je nov "break" Pegulo usmeril proti zanesljivemu slavju v prvem nizu.

Drugi je bil malce tesnejši, do odločilne prednosti pa je Pegula prišla v peti igri, ko je izkoristila četrto od skupno 11 priložnosti za odvzem servisa. Po 73 minutah je dvignila roke v zrak in v 21. finalu slavila deseto lovoriko.