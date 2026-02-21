Naslovnica
Drugi športi

Jessica Pegula v Dubaju do desetega naslova v karieri

Dubaj, 21. 02. 2026 17.47 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Jessica Pegula

Američanka Jessica Pegula je zmagovalka teniškega turnirja serije WTA 1000 v Dubaju. Na turnirju z nagradnim skladom 3,44 milijona evrov je v finalu ugnala Ukrajinko Elino Svitolino s 6:2, 6:4. Dvoboj je trajal uro in 13 minut, Pegula pa je prišla do jubilejne desete lovorike.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Jessica Pegula je odločno odprla dvoboj in takoj prišla do prednosti dvojnega odvzema servisa. Čeprav je Elina Svitolina za kratko zapretila, je nov "break" Pegulo usmeril proti zanesljivemu slavju v prvem nizu.

Drugi je bil malce tesnejši, do odločilne prednosti pa je Pegula prišla v peti igri, ko je izkoristila četrto od skupno 11 priložnosti za odvzem servisa. Po 73 minutah je dvignila roke v zrak in v 21. finalu slavila deseto lovoriko.

Jessica Pegula
Jessica Pegula
FOTO: Profimedia

Enaintridesetletnica iz Buffala je nazadnje slavila v nemškem Bad Homburgu junija lani, kljub zmagi, četrti na turnirjih serije WTA 1000, pa na lestvici ne bo napredovala in bo ostala na petem mestu. Svitolina bo še naprej deveta igralka sveta.

Prav tako 31-letna Ukrajinka je v svojem 24. finalu šele petič ostala praznih rok. Prvič je izgubila tudi na turnirjih serije WTA 1000, pred tem je bila štirikrat uspešna, nazadnje v Rimu pred slabimi osmimi leti. Letos je že dobila en turnir serije WTA 250, in sicer v Aucklandu na začetku sezone.

* WTA 1000, Dubaj (3,44 milijone evrov):

- finale:

Jessica Pegula (ZDA/4) - Elina Svitolina (Ukr/7) 6:2, 6:4.

jessica pegula elina svitolina tenis

Anej Čurin Prapotnik popravil 22 let star slovenski rekord na 60 m

