Jih ima kdo več? 14 Krimovk na EP

Vse do prihodnje nedelje bodo vse (rokometne) uči uprte v evropsko prvenstvo za ženske, ki ga gostijo Avstrija, Švica in Madžarska. 15. decembra 2024 bo na Dunaju kronana nova (ali stara) evropska prvakinja. Tokrat se je za prestižni evropski naslov prvič borilo 24 reprezentanc, med katerimi so pomembno vlogo igrale tudi rokometašice Krima Mercatorja. Pa ne samo v dresu slovenske reprezentance. Skupaj kar štirinajst Krimovk zastopa štiri različne države – Slovenijo, Francijo, Črno goro in Španijo.

Za pomlajeno slovensko reprezentanco nastopa kar osem Krimovk: Ema Abina, Ana Abina, Dijana Đajić, Elena Erceg, Manca Jurič, Tea Pogorelc, kapetanka Tjaša Stanko in vratarka Maja Vojnović.

Slovenke so tekmovanje začele v skupini A v avstrijskem Innsbrucku, kjer so se najprej pomerile z Norveško, nato Slovaško in nazadnje z Avstrijo ter se kot drugouvrščena reprezentanca (malce presenetljivo) uvrstile v drugi del EP.

Jennifer Gutierrez

V dresu Francije nastopata Grace Zaadi Deuno in Tamara Horaček, ki sta v skupini C v švicarskem Baslu igrali proti Poljski, Španiji in Portugalski. Še eno izbrano vrsto skupine C pa je kot kapetanka vodila Jennifer Gutierrez. Španke je najprej čakal obračun s Portugalkami, nato s Francozinjami in na koncu skupinskega dela še s Poljakinjami.

Črnogorske barve zastopata Tatjana Brnović in Itana Grbić. V skupini B sta v madžarskemu Debrecenu najprej igrali proti Srbiji, nato Romuniji in še Češki. V isti skupini na isti lokaciji je dres srbske reprezentance nosila tudi mlada Milica Ignjatović. Zanjo je bil najprej na sporedu prav obračun proti Grbićevi in Brnovićevi, nato še proti Češki in Romuniji.