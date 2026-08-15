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Johannes Liebmann krepko izboljšal svetovni rekord na 1500 metrov

Pariz, 15. 08. 2026 20.17 pred 1 uro 1 min branja 1

Avtor:
STA
Johannes Liebmann

Nemški plavalec Johannes Liebmann je na evropskem prvenstvu v Parizu postavil nov svetovni rekord na 1500 metrov prosto, potem ko je razdaljo preplaval v času 14:26,79 minute. Doslej rekorden dosežek Američana Bobbyja Finkeja, ki ga je dosegel pred dvema letoma na olimpijskih igrah v Parizu, je izboljšal za 3,88 sekunde.

Za 19-letnim Johannesom Liebmannom, ki je zlato kolajno osvojil tudi na 800 metrov prosto, sta se uvrstila Madžar Zalan Sarkany (14:39,45) in Nemec Oliver Klemet (14:40,64).

Johannes Liebmann
Johannes Liebmann
FOTO: Profimedia

Na pacifiških igrah v kalifornijskem mestu Irvine je bil dosežen še en svetovni plavalni rekord v režiji Američanke Kate Douglass. Razdaljo na 50 metrov prosto je preplavala v času 23,49 sekunde, kar je za šest stotink sekunde hitreje od doslej rekordnega dosežka njene rojakinje Gretchen Walsh, ki ga je postavila junija letos v Rimu.

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KOMENTARJI1

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macolagobec
15. 08. 2026 20.35
Izboljšal je rekord za 3,88 sekunde, ne stotink sekunde!!! Novinarsko neznanje merskih enot!
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