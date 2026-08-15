Johannes Liebmann krepko izboljšal svetovni rekord na 1500 metrov

Za 19-letnim Johannesom Liebmannom , ki je zlato kolajno osvojil tudi na 800 metrov prosto, sta se uvrstila Madžar Zalan Sarkany (14:39,45) in Nemec Oliver Klemet (14:40,64).

Na pacifiških igrah v kalifornijskem mestu Irvine je bil dosežen še en svetovni plavalni rekord v režiji Američanke Kate Douglass. Razdaljo na 50 metrov prosto je preplavala v času 23,49 sekunde, kar je za šest stotink sekunde hitreje od doslej rekordnega dosežka njene rojakinje Gretchen Walsh, ki ga je postavila junija letos v Rimu.