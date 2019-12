Johaugova znova zmagala, brez Slovenk v Lillahemmerju

Slovenke na prizorišču olimpijskih iger 1994 niso nastopile. Therese Johaug je dobila tudi prvi tekmi nove sezone konec prejšnjega tedna na razdaljah, na 10 km klasično in na 10 km prosto v zasledovanju, ki sta bili v Ruki, tam je na uvodni tekmi v sprintu slavila njena rojakinja Maiken Caspersen Falla. Johaugova je s tretjo zmago v sezoni še povečala vodstvo v skupnem seštevku pokala.

Izidi:

- ženske, skiatlon (7,5 km klasična in 7,5 km prosta tehnika):

1. Therese Johaug (Nor) 42:35,3 sekunde

2. Jessica Diggins (ZDA) +1:08,3

3. Heidi Weng (Nor) 1:19,1

4. Krista Parmakoski (Fin) 1:30,6

5. Astrid Uhrenholdt Jacobsen (Nor) 1:31,1

6. Charlotte Kalla (Šve) 1:31,2

...

- skupni vrstni red:

1. Therese Johaug (Nor) 441 točk

2. Heidi Weng (Nor) 316

3. Astrid Uhrenholdt Jacobsen (Nor) 272

4. Jessica Diggins (ZDA) 271

5. Sadie Maubet Bjornsen (ZDA) 236

6. Krista Parmakoski (Fin) 205

...

21. Anamarija Lampič (Slo) 66

30. Katja Višnar (Slo) 30