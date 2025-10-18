Jokić in Osredkar ambasadorja Eura 2026

To častno vlogo sta prejela dva legendarna asa slovenskega nogometa in futsala – Bojan Jokić in Igor Osredkar . Med prijateljsko tekmo Slovenija – Hrvaška sta se pomerila z mladimi futsal upi, Nogometna zveza Slovenije pa je ob tej priložnosti uradno predstavila njuno ambasadorsko vlogo na prihajajočem Euru 2026.

Osredkar, dolgoletni kapetan futsal reprezentance, je v dresu Slovenije zbral 200 nastopov in dosegel 92 zadetkov. Za člansko reprezentanco je debitiral 30. januarja 2005 na tekmi proti Nizozemski, svoj prvi gol pa dosegel 22. februarja 2007 proti Moldaviji. Za Slovenijo je nastopil na evropskih prvenstvih v letih 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 in 2022, kjer je skupno odigral 14 tekem in dosegel štiri gole.