Jonas Vingegaard: skriti adut v Rogličevem lovu na rumeno majico?

Jumbo-Visma in Primož Roglič sta v tej sezoni dočakala novega super pomočnika. V čevlje Seppa Kussa odločno stopa Jonas Vingegaard, ki ima letos že štiri zmage, na nedavni dirki po Baskiji pa je v seštevku mladih kolesarjev ugnal celo Tadeja Pogačarja. 24-letni Danec postaja vse bolj pomemben člen ekipe in številni so mnenja, da bi ga morali videti že na letošnji dirki po Franciji. Bleščečo prihodnost mu napoveduje tudi rojak in nekdanji ekipni kolega Alex Rasmussen, ki se je za našo spletno stran spominjal skupnih časov v kontinentalni ekipi ColoQuick, zazrl pa se je tudi že v bližajoči se vrhunec sezone.

Jonas Vingegaard je letos najprej navdušil na dirki po ZAE, kjer je slavil na peti etapi. FOTO: AP

Jonas Vingegaard je minuli teden kot zvesti pes čuvaj spremljalPrimoža Rogliča in mu pomagal na poti do skupne zmage na dirki po Baskiji. Da je v izjemni formi, je pokazal že na prvi etapi, ko je kronometer končal na izvrstnem tretjem mestu, na koncu pa si je privozil celo belo majico za najboljšega mladega kolesarja in drugo mesto v generalni razvrstitvi. Pri priznani kolesarski reviji Rouleurso v komentarju po dirki zapisali, da bi morali pri Jumbo-Vismi resno razmisliti, da bi Danca vključili v letošnjo ekipo za Tour, čeprav je bil sprva predviden samo za dirko po Španiji. Istega mnenja je tudi Vingegaardov nekdanji sotekmovalec pri danski kontinentalni ekipi ColoQuick Alex Rasmussen, ki se nadeja, da bo 24-letnik letos prvič dočakal priložnost na francoski pentlji. "Presenečen bom, če ga ne bo v ekipi. Morda ga ne bo le v primeru, če se bodo odločili, da bo na Vuelti dirkal zase, v kar pa ne verjamem. V boju za rumeno majico bi lahko bil še kako pomemben, zato morajo pri Jumbo-Vismi to izkoristiti. Nadejam se, da bodo znova imeli najmočnejšo ekipo," napoveduje 36-letni Rasmussen, ki je z Vingegaardom dirkal v njegovi prvi sezoni pri ColoQuicku leta 2016. PriRouleurjuso kot protiargument sicer poudarili, da ima obetavni Danec na tem nivoju le malo izkušenj, saj je od tritedenskih dirk doslej nastopil le na lanski izvedbi Vuelte, ko se je predvsem v gorah izkazal za ključnega Rogličevega pomočnika. Rasmussen pa pomanjkanja kilometrine na najpomembnejših preizkušnjah ne vidi kot težave: "Izkušnje ne bi smele biti težava, saj ima Jumbo že tako ali tako številne prekaljene kolesarje. Tudi on pa se že sedaj vozi, kot da gre za izkušenega profesionalca. Če bo tako nadaljeval, bi ga sam zagotovo uvrstil v ekipo za dirko po Franciji."

Vingegaard bo v naslednjih dneh skupaj z Rogličem nastopil na dirkah Amstel Gold, Valonska puščica in Liege–Bastone–Liege, za naprej pa njegov spored še ni povsem jasen. Znano je le, da se bo avgusta udeležil dirke po Španiji. FOTO: AP

'Ima vse možnosti, da tudi sam nekoč prevzame vlogo kapetana'

Vingegaard je letos proste roke že dobil na dirki nižje kategorije (2.1) Settimana Internazionale Coppi e Bartali, na kateri je ob dveh etapnih zmagah slavil tudi v skupnem seštevku. Še pred tem je konkurenco ugnal na peti etapi dirke po ZAE, ki se je končala z vzponom na Džabel Džajs, na katerem je pred dvema letoma slavil tudi Primož Roglič. Prav leta 2019, v svoji prvi sezoni pri Jumbo-Vismi, pa je Danec vpisal do letos svojo edino zmago, ko je bil najhitrejši na kraljevski etapi dirke po Poljski.

Rasmussen dodaja, da je preprosto noro, kako hitro je Vingegaard napredoval po selitvi iz kontinentalne ekipe k Jumbo-Vismi, pričakuje pa, da ga bomo v prihodnosti videli tudi kot kolesarja za boj v skupnem seštevku. "Vzpenja se odlično in se dobro znajde v glavnini, saj natanko ve, kje mora biti v danem trenutku, zato ima vse možnosti, da se bo nekoč boril tudi v generalni razvrstitvi. Ne vem, če ravno za Tour, Vuelto ali Giro, za enotedenske dirke pa zagotovo, če le dobi priložnost. In mislim, da si to tudi želi." Nadarjeni Danec je sicer po zmagi na drugi etapi dirke po ZAE februarja priznal, da si želi v prihodnosti tudi sam izkusiti kapetansko vlogo, čeprav trenutno uživa v položaju pomočnika in se z Rogličem odlično razumeta. 24-letnik iz danskega Hillersleva je bil v preteklosti poznan predvsem kot odličen hribolazec, letos pa je pokazal očiten napredek v vožnji na čas. Na dirki po Baskiji je, kot smo že omenili, v hudi konkurenci osvojil tretje mesto, soliden 13. pa je bil tudi na dirki po ZAE, kjer je za zmagovalcem in svetovnim prvakom v vožnji na časFilippom Gannozaostal za nič kaj velikih 43 sekund. Rasmussen, ki se je od cestnega kolesarstva poslovil po sezoni 2016, ravno tistega leta pa je ekipo ColoQuick okrepil nadobudni Vingegaard, je prav vožnjo na čas izpostavil kot segment, v katerem je 12 let mlajši rojak najbolj napredoval, odkar sta si delila ekipni avtobus. "Postal je izjemen kronometrist, sploh glede na svojo višino in težo (175 centimetrov in 60 kilogramov, op. a.). Sprva sem mislil, da bo bolj podoben Kolumbijcem, ki se lahko vzpenjajo, a so pregovorni slabi v vožnji na čas. On pa je glede tega naredil zares ogromen korak naprej." Danski cestni državni prvak iz leta 2007 v Vingegaardovi vožnji ne vidi večjih pomanjkljivosti. Kot pravi, mora le nadaljevati s trenutnim razvojem in se osredotočati na tisto, v čemer je že sedaj dober:"Sicer ne more sprintati, a tega mu ni treba izboljšati, saj nikoli ne bo sprinter. Je pa že sedaj odličen na spustih in klancih, pa tudi na kronometrih." "Zagotovo ima prednost tudi zato, ker je del ene najboljših ekip na svetu. To je podobno kot z Deceuninckom Quick-Stepom na klasikah, kjer ostali kolesarji do njih gojijo več spoštovanja kakor sicer. Včasih se kot kolesar podzavestno umakneš, ko vidiš najmočnejšo ekipo, saj veš, da v zaključku verjetno ne boš imel možnosti. Pri Jumbo-Vismi pa poleg tega večina pritiska pade na Rogliča, tako da lahko ostali dirkajo neobremenjeno,"o prednostih Vingegaarda v primerjavi s konkurenco še dodaja Rasmussen, ki je od tritedenskih dirk dvakrat nastopil na Giru in enkrat na Vuelti.

Rasmusen je v svoji karieri cestnega kolesarja nastopal za ekipe Saxo Bank, HTC–Highroad, Garmin–Sharp, Riwal Cycling Team, TreFor–Blue Water in ColoQuick–Cult. V letih 2011 in 2012 je na dirki po Italiji dvakrat slavil v ekipnem kronometru, največje uspehe pa je vpisal v dirkališčnem kolesarstvu. Med letoma 2005 in 2014 je namreč osvojil kar osem medalj na svetovnih prvenstvih, od tega je bil štirikrat zlat.

'Bilo je noro, bil je najmočnejši na vsakem vzponu'

Danska kolesarja sta v sezoni 2016 za ekipo ColoQuick skupaj dirkala na treh etapnih preizkušnjah. Čeprav je bila med njima velika starostna razlika, se starejši Rasmussen spominja, da Vingegaard pravih napotkov niti ni potreboval."Imel je naravni kolesarski IQ. Takoj je vedel, kako se mora obnašati v glavnini in kje mora biti. Starejši člani ekipe smo mu lahko pomagali le pri tem, kako na daljših etapah porabiti čim manj energije, za ostalo pa nas ni potreboval." Vingegaard je kot mladinec že v letih 2014 in 2015 nekajkrat opozoril nase na manjših amaterskih dirkah, ko je dočakal vpoklic v ColoQuick, ki na Danskem velja za nekakšno kalilnico talentov, pa je bilo po besedah našega sogovorca hitro jasno, da njegov potencial močno presega raven kontinentalne ekipe. Tedaj 19-letni mladenič se je v svoji krstni sezoni med profesionalci najbolj izkazal na prvi dirki po Kitajski, ko je osvojil drugo mesto v skupnem seštevku, kar trikrat pa je bil drugi v posameznih etapah. "Na Kitajskem je bil najmočnejši na praktično vsakem vzponu. Tam so bile tudi kakovostne italijanske ekipe, on pa jih je vse prekašal. Bilo je noro," se spominja Rasmussen.

Alex Rasmussen je med profesionalci nastopal med letoma 2009 in 2016. FOTO: AP

Nekdanji kolesar Saxo Banka, HTC-ja in Garmina je razkril tudi zanimiv slučaj, po katerem so se za Vingegaarda zagreli pri Jumbo-Vismi. Na pripravah v Španiji je mladenič postavil neverjeten čas na vzponu do prelaza Rates, ki je po podatkih portala Strava še danes drugi najhitrejši."Bilo je na prvem trening kampu sezone. Naš tedanji športni direktor je bil veliko v kontaktu z Jumbo-Vismo, zato jih je poklical in jim dejal, da ima v svoji ekipi mladeniča, ki je pravkar postavil izjemen čas. Številke so bile zares impresivne. Od tam naprej je nenehno napredoval." ColoQuick je še danes močno povezan z Jumbom, pojasnjuje 36-letnik iz Odenseja, ki dodaja, da ima na Danskem predvsem vlogo ekipe, v kateri naj bi se razvijali domači talenti. Nedavno je triletni dogovor z Bora-Hansgrohejem denimo sklenil 19-letni Frederik Wandahl. Vse pa se je – po Rasmussenovih besedah – začelo ravno z Vingegaardovim prestopom. Dirka po Baskiji? 'Prav ima tisti, ki na koncu zmaga'

Rasmussen je, kot pravi, tudi po koncu profesionalne kariere, v kateri je bil poznan predvsem kot dober sprinter, močno vpet v kolesarstvo, zelo pa ga je presenetila taktika Jumbo-Visme na dirki po Baskiji. Spomnimo, nizozemsko moštvo je na četrti od šestih etap na precej enostaven način oddalo rumeno majico Brandonu McNultyju. Roglič, ki jo je nosil pred tem, pa si jo je z napadom, ki je botroval osamitvi Tadeja Pogačarja, na zadnji etapi znova nadel. "Mislim, da je bilo namerno, a tudi zelo tvegano. Če bi bil Pogačar nekoliko bolj iznajdljiv in bi se uspel priključiti vodilnim, bi lahko slavil. McNulty pa po mojem mnenju ne glede na vse ne bi mogel zadržati rumene majice. Taktika Jumbo-Visme je na koncu delovala, a je bila zelo tvegana." Številni kolesarski strokovnjaki so sicer opozarjali, da je bila taktika Nizozemcev kljub končnemu uspehu zelo vprašljiva, saj je le malo verjetnosti, da bi si jo privoščili na kateri od pomembnejših dirk."Jumbo ima prav, če na koncu zmaga. Težko je reči, da so storili napako, ker so na koncu dobili, kar so si želeli. A mislim, da so kljub temu tvegali nekoliko preveč. Če Roglič ne bi izgubil majice vodilnega, bi mu bilo v zadnji etapi lažje. Tako pa je moral znova napasti," pa na vse skupaj gleda Rasmussen, za katerim je bogata kariera tudi v dirkališčnem kolesarstvu.

Rasmussen pravi, da bi ga presenetilo, če se za rumeno majico letos ne bosta spet udarila Tadej Pogačar in Primož Roglič. FOTO: AP