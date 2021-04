Jones zaustavil 30 strelov LA Kings, tudi oba Kopitarjeva

Martin Jones je svoji prvi dve sezoni v ligi NHL 2013/14 in 2014/15 preživel v vrstah Los Angelesa in zelo dobro pozna igro kraljev. Prvič v tej sezoni je zaklenil vrata in to ravno na tekmi proti Los Angelesu. Sicer pa je vpisal svoj že 25. "shutout". Za goste je Rudolfs Balcers dosegel gol in prispeval še dve asistenci, asistenco je dosegel tudi Brent Burns, ki ima vsega skupaj 500 podaj v ligi NHL.

Prvi gol na tekmi je dosegel Tomaš Hertl, ki je razveselil goste že v tretji minuti prve tretjine. Drugi gol je padel v 29. minuti, ko je bil zanesljiv Timo Meier. Balcers je postavil končni izid 27 sekund pred koncem, ko je dosegel gol v nebranjeno mrežo, ob Burnsovi jubilejni podaji.

Vratar Los Angelesa Calvin Petersen je bil med najbolj zaposlenimi kralji. Na njegovem računu je bilo 33 obramb. Poraz bi lahko bil še hujši. V 47. minuti so po videoogledu razveljavili zadetekDylana Gambrella.

Kralji prvič v tej sezoni na domači tekmi niso dosegli zadetka. Vse od oktobra 2019 so kralji v Staples Centru dosegli vsaj zadetek.

San Jose Sharks in Los Angeles Kings sta trenutno med ekipami, ki so zunaj mest, ki peljejo v končnico in boje za prvaka.

Los Angeles ima na predzadnjem mestu skupine West 34 točk, morski psi, ki so prišli do svoje tretje zaporedne zmage, pa dve točki več. Najslabši točkovni izkupiček ima v tej skupini Anaheim Ducks, 28 točk, ki je izgubil doma proti Arizona Coyotes z 2:4.

Na preostalih tekmah je ekipa Washington Capitals v gosteh po podaljšku z 1:2 strla odpor New Jersey Devils ter z 52 točkami znova prevzela mesto vodilne ekipe skupine East.

Kanadski derbi Winnipeg Jets - Toronto Maple Leafs je pripadel Torontu, ki je slavil zmago po kazenskih strelih z 2:1. Toronto ima na vrhu skupine North 51 točk.

V drugem kanadskem derbiju je Edmonton Oilers ugnal Calgary Flames s 3:2. Edmonton je s 47 točkami na drugem mestu skupine North. Tudi po zaslugiConnorja McDavida, ki je prišel do svojega 22. gola v sezoni ter skupno 64. točke, kar je največ med vsemi v ligi NHL.

Colorado Avalanche je bil uspešnejši od St. Louis Blues s 3:2. Kolorado se je z zmago prebil na vrh skupine West z 52 točkami.