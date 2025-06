Jorgić blizu zmage, na koncu ostal brez četrtfinala

V četrtfinalu bo Togamijev nasprotnik v dvorani Lusail na severu Katarja boljši iz dvoboja med Švedom Trulsomn Moregardom in Korejcem Woojinom Jangom. Zmagovalec dvoboja bo že nosilec kolajne na SP.

Deseti igralec sveta in na SP 11. nosilec se je pomeril z nekoliko presenetljivim tekmecem. Togami, 30. na lestvici ITTF, je namreč izločil rojaka Tomokazuja Harimotoja (4:1), ki je četrti na svetovni lestvici in potrdil dobro formo na SP.

V uvodnem nizu je Japonec zagrozil v uvodu in vodil s 4:1, nato pa z izjemo zaostanka pri 4:5 vodil vse do končnice in izida 9:9. Jorgić je povedel drugič na tekmi in na lasten servis dobil niz.

V drugem je slovenski olimpijec vodil večji del, po 8:6 pa je Japonec nanizal serijo 5:1 za izenačenje in dokazal, da ni po naključju med najboljšo osmerico v boju za naslov prvaka. Jasno je bilo, da bodo o napredovanju in boju za kolajno odločale malenkosti.