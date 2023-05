Jorgić brez četrtfinala SP

Jorgić, ki je svoj cilj na tem SP izpolnil, je v boj s Kitajcem vstopil z lepo popotnico, saj je dobil oba dosedanja medsebojna dvoboja. A sam je pred dvobojem opozarjal, da so možnosti 50-odstotne, saj da bo odločalo, kdo bo ostal bolj miren in kdo bo taktično bolje odigral dvoboj.

24-letni Hrastničan, ki je poudaril, da bi za zmago moral prikazati svojo najboljšo igro v Durbanu, je prvi niz začel z vodstvom 3:0, a ga je tekmec hitro ujel. Slovenec pa je nato uprizoril nov niz točk in pobegnil za 7:3 in 8:4, vendar je Kitajec v končnici niza spet ujel Jorgića na 9:9, nato pa dobil še niz z 12:10.

V drugem nizu je slovenski predstavnik slabo začel, Kitajec je pobegnil na 6:0, 9:2, niz pa dobil na pet. Uvod tretjega niza je bil bolj izenačen, igralca sta bila skupaj še pri 4:4, pa spet pri 7:7, ko ga je Kitajec ujel, nato pri 9:9, pri 10:9 pa si je zaključno žogo priigral Jorgić in jo tudi unovčil za 1:2 v nizih.

Četrti niz je Jorgić začel s 3:1, povedel s 5:2 in 6:3, a ga je tekmec ujel in prehitel, pobegnil na 10:6 ter uspešno končal še niz za 3:1. V petem nizu je Slovenec, sicer četrtfinalist olimpijskih iger v Tokiu, hitro pobegnil na 7:2, imel zaključno žogo pri 10:7 in jo izkoristil za 2:3.