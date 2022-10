Jorgić brez moči proti izjemnemu Ma Longu

Deveti igralec sveta Darko Jorgić se je v boju za četrtfinale dvakratnemu zaporednemu olimpijskemu prvaku in trikratnemu svetovnemu prvaku na začetku odlično upiral, dobil prvi niz 11:9, drugega izgubil z 10:12, nato pa popustil, tako da je 34-letni Kitajec Ma Long zadnja dva niza gladko dobil, tretjega z 11:2, četrtega pa 11:5.

"Predvsem mi je žal za drugi niz, v katerem sem vodil z 8:4, toda na koncu se je pokazala kakovost Ma Longa. Po mojem vodstvu je spremenil taktiko, začel je izvajati čisto drug začetni udarec, ki ga prej ni, žal pa nanj nisem imel odgovora. Boril sem se do konca, dal sem vse od sebe, da bi mu bil bolj konkurenčen, ampak mi žal žreb res ni bil naklonjen. Na zadnjih turnirjih sta me premagala prvi in drugi igralec sveta. S tega vidika si nimam česa očitati, ampak počasi bom moral začeti premagovati kitajske igralce, če se hočem povzpeti na lestvici," je svoj nastop ocenil Jorgić, ki se je na Kitajskem znašel v nepričakovanih težavah.

"Kitajska se spet zapira zaradi covida-19, tako da v tem trenutku niti ne vem, ali bom sploh lahko šel domov, saj odpovedujejo letalske povezave. Zato niti ne vem, ali bom prihodnji teden sploh lahko nastopil na WTT Contenderju v Novi Gorici. Iskreno upam, da bom lahko prišel in da ne bom na koncu pristal v kakšni karanteni," je v skrbeh evropski podprvak.