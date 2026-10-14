Jorgić in Kožul na domačih tleh izgubila proti Francoskima bratoma

Slovenski par je v uvodu dvoboja držal korak s francoskima tekmecema, a sta bila Lebruna uspešnejša v končnicah prvih dveh nizov. Prvega sta dobila s 15:13, drugega pa z 11:9. V tretjem nizu sta Francoza prevzela pobudo in ga dobila z 11:8 ter tako potrdila napredovanje v četrtfinale.
Slovenski par je v uvodu dvoboja držal korak s francoskima tekmecema, a sta bila Lebruna uspešnejša v končnicah prvih dveh nizov. Prvega sta dobila s 15:13, drugega pa z 11:9. V tretjem nizu sta Francoza prevzela pobudo in ga dobila z 11:8 ter tako potrdila napredovanje v četrtfinale.
Po zaključni žogi v prvem nizu in vodstvu s 5:1 v drugem je dvoboj s slovenskega zornega kota ponujal več od končnega izplena in poraza s 3:0. Darko Jorgić je obžaloval zamujeno priložnost.
"Prva dva niza bi lahko šla v najino korist, oba pa sta šla v njihovo. Imela sva možnost za zmago, bila sva blizu. Pokazala sva dobro igro, na koncu so odločale malenkosti. Ko zaostajaš 2:0, je težko priti do preobrata. Mislim, da sva dobro začela, igrala sva dobro, v ključnih trenutkih pa nama je zmanjkalo malo sreče. To sta nasprotnika izkoristila. Tudi v drugem nizu po najinem vodstvu s 5:1 nista delala panike. Vrnila sta se nazaj po mojem zgrešenem servisu pri 5:1. Takrat se je vse nekako obrnilo. To sta izkoristila, povedla z 2:0 in zasluženo zmagala," je po igri dvojic dejal Jorgić.
Kljub na papirju gladki zmagi Francozov, pa v nobeni fazi dvoboja Slovenca nista bila nadigrana, to je potrdil tudi Deni Kožul.
"Po priložnosti za zmago v prvem nizu ni bilo preveč časa za razmišljanje. Razmišljala sva o taktiki. Imela sva zaključno žogo v prvem nizu. Odločale so malenkosti, ta niz bi morala odločiti v svoj prid. Od prvih dveh nizov bi morala dobiti vsaj enega. Potem sva v drugem vodila s 5:1, pa sta dobila naslednjih šest točk. To so majhne stvari, ki odločijo tekmo," je dvoboj ocenil Kožul.
Darko Jorgić in Deni Kožul sta tako končala nastope v konkurenci moških dvojic, oba pa danes čakata še dvoboja v posamični konkurenci.
Jorgić, 12. igralec svetovne in četrti na evropski lestvici, se bo predvidoma ob 15.05 pomeril s Špancem Diegom Lillom, ki je 106. na evropski lestvici.
Kožul, 30. igralec evropske lestvice, bo tekmovanje v posamični konkurenci začel ob 14.15 proti Angležu Liamu Pitchfordu, 56. igralcu evropske lestvice.
Evropska namiznoteniška zveza (European Table Tennis Union - ETTU) je krovna organizacija, ki upravlja namizni tenis na evropski ravni. Njena glavna naloga je organizacija evropskih prvenstev, razvoj tega športa v evropskih državah, določanje pravil tekmovanj ter spodbujanje sodelovanja med nacionalnimi zvezami. ETTU deluje pod okriljem Mednarodne namiznoteniške zveze (ITTF) in skrbi za dvig kakovosti ter prepoznavnosti namiznega tenisa na stari celini.
V sodobnem namiznem tenisu se posamezni nizi igrajo do 11 točk. Zmagovalec niza je tisti igralec ali par, ki prvi doseže 11 točk, vendar mora imeti ob tem vsaj dve točki prednosti pred nasprotnikom. Če je rezultat 10:10, se igra nadaljuje, dokler eden od igralcev ne doseže dveh točk razlike. Dvoboji na večjih tekmovanjih se običajno igrajo na tri ali štiri dobljene nize (tako imenovani 'best of 5' ali 'best of 7'), kar pomeni, da zmaga tisti, ki prvi doseže večino možnih nizov.
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