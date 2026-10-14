Jorgić in Kožul na domačih tleh izgubila proti Francoskima bratoma

Po zaključni žogi v prvem nizu in vodstvu s 5:1 v drugem je dvoboj s slovenskega zornega kota ponujal več od končnega izplena in poraza s 3:0. Darko Jorgić je obžaloval zamujeno priložnost.

Slovenski par je v uvodu dvoboja držal korak s francoskima tekmecema, a sta bila Lebruna uspešnejša v končnicah prvih dveh nizov. Prvega sta dobila s 15:13, drugega pa z 11:9. V tretjem nizu sta Francoza prevzela pobudo in ga dobila z 11:8 ter tako potrdila napredovanje v četrtfinale.

Slovenski par je v uvodu dvoboja držal korak s francoskima tekmecema, a sta bila Lebruna uspešnejša v končnicah prvih dveh nizov. Prvega sta dobila s 15:13, drugega pa z 11:9. V tretjem nizu sta Francoza prevzela pobudo in ga dobila z 11:8 ter tako potrdila napredovanje v četrtfinale.

"Prva dva niza bi lahko šla v najino korist, oba pa sta šla v njihovo. Imela sva možnost za zmago, bila sva blizu. Pokazala sva dobro igro, na koncu so odločale malenkosti. Ko zaostajaš 2:0, je težko priti do preobrata. Mislim, da sva dobro začela, igrala sva dobro, v ključnih trenutkih pa nama je zmanjkalo malo sreče. To sta nasprotnika izkoristila. Tudi v drugem nizu po najinem vodstvu s 5:1 nista delala panike. Vrnila sta se nazaj po mojem zgrešenem servisu pri 5:1. Takrat se je vse nekako obrnilo. To sta izkoristila, povedla z 2:0 in zasluženo zmagala," je po igri dvojic dejal Jorgić.

Kljub na papirju gladki zmagi Francozov, pa v nobeni fazi dvoboja Slovenca nista bila nadigrana, to je potrdil tudi Deni Kožul.

"Po priložnosti za zmago v prvem nizu ni bilo preveč časa za razmišljanje. Razmišljala sva o taktiki. Imela sva zaključno žogo v prvem nizu. Odločale so malenkosti, ta niz bi morala odločiti v svoj prid. Od prvih dveh nizov bi morala dobiti vsaj enega. Potem sva v drugem vodila s 5:1, pa sta dobila naslednjih šest točk. To so majhne stvari, ki odločijo tekmo," je dvoboj ocenil Kožul.

Darko Jorgić in Deni Kožul sta tako končala nastope v konkurenci moških dvojic, oba pa danes čakata še dvoboja v posamični konkurenci.

Jorgić, 12. igralec svetovne in četrti na evropski lestvici, se bo predvidoma ob 15.05 pomeril s Špancem Diegom Lillom, ki je 106. na evropski lestvici.

Kožul, 30. igralec evropske lestvice, bo tekmovanje v posamični konkurenci začel ob 14.15 proti Angležu Liamu Pitchfordu, 56. igralcu evropske lestvice.