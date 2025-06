Jorgić in Kožul v Skopju uspešna v prvem krogu Skopje

Darko Jorgić , ki je prvi nosilec, je s 3:0 (6, 11, 5) premagal Nemca Cedrica Meissnerja , Deni Kožul pa njegovega reprezentančnega kolega Fanbo Menga s 3:2 (-6, 3, -8, 10, 8). Ana Tofant pa je s Francozinjo Iso Cak izgubila proti Kitajkama Zong Geman in Shi Xunyao z 2:3 (7, 15, -8, -4, -12). V svojem prvem nastopu v Skopju je trenutno deveti igralec sveta, Jorgić, brez večjih težav premagal Meissnerja, ki je nastopil s posebnim povabilom organizatorjev turnirja. Nekaj več težav je imel le v drugem nizu, ki se je končal na razliko, v prvem in tretjem pa je bil Hrastničan ves čas veliko bolšji. V drugem krogu bo igral proti boljšemu iz dvoboja med Hrvatom Andrejem Gaćino in Lim Jonghoonom iz Južne Koreje. Po dveh zmagah v kvalifikacijski skupini ( Zhenlong Liu, Peter Hribar ) in nato v zadnjem krogu še proti Francozu Alexisu Kouraichiju, je Kožul zmagoviti niz nadaljeval še v prvem krogu glavnega turnirja, ko je premagal Menga, ki je prav tako dobil posebno vabilo organizatorjev. Meng je prepričljivo dobil uvodni niz, še bolj prepričljivo pa je drugi pripadel slovenskemu državnemu prvaku, ki je v tretjem nizu pobudo spet prepustil nasprotniku.

V četrtem nizu je Kožul, ki je vodil že z 8:5, ubranil zaključno žogico Menga, nato pa sam izkoristil svoj prvo za izenačenje v nizih. Odločilni peti niz je Logatčan začel z vodstvom 4:1, v nadaljevanju niza pa prednosti ni več izpustil iz rok. Tudi Kožul še čaka na svojega nasprotnika, to pa bo ali Tajvanec Feng Yi-Hsi ali Indijec Manav Thakkar. Če bosta slovenska igralca uspešna tudi v osmini finala, se bosta za napredovanje v polfinale pomerila med sabo.



Lepo priložnost za presenečenje in napredovanje v četrtfinale je s Cakovo iz rok izpustila Tofant, saj sta v enem najdaljših dvobojev proti Zong in Shi vodili že z 2:0 v nizih, v petem pa sta imeli zaključne žogice za končno zmago. Jorgić in Kožul bosta na turnirju nastopila tudi v prvem krogu dvojic, tekmeca slovenske kombinacije bo kitajska dvojica Li Tianyang in Sun Yang.