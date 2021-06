Jorgić in Tokić na EP izpadla v posamični konkurenci

Darko Jorgić je dvoboj dobro odprl in dobil uvodna niza z 11:7. Tretjega je izgubil s 7:11, v četrtem pa je spet zmagal z 11:7. Nato pa se je Slovencu ustavilo, Šved je dobil preostale tri nize na 2, 8 in 8.

V osmini finala se bo Kallberg pomeril z Nemcem Ruwenom Fliusom. Ta je v 1/16 finala izločil Bojana Tokića. Slednji je prva dva niza izgubil s po 3:11, potem pa je dvoboj predal. Jorgić je sicer danes uspešno igral med dvojicami, skupaj s Hrvatom Tomislavom Pucarjem se je uvrstili v četrtfinale. Potem ko sta v prvem krogu izločila druga nosilca Nemca Tima Bolla in Patricka Franzisko, sta v osmini finala s 3:1 premagala še eno močno dvojico, Šveda Jona Perssona in Kallberga. Za uvrstitev v polfinale in s tem že tudi osvojitev najmanj bronaste kolajne se bosta v soboto merila s Portugalcema Tiagom Apolonio in Joaom Monteirom.