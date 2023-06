Jorgić izpadel v četrtfinalu evropskih iger

"Nisem bil pravi, nisem našel ritma. Imel sem težave z njegovim servisom, s svojim nisem napravil nobene prednosti. Nikakor mi niso uspevali kratki servisi, žogice sem pošiljal predolgo, s tem pa omogočil, da je bil on tisti, ki je prevzemal pobudo. Sam pa sem ostal pasiven. Ne bom si ničesar očital, očitno je, da mi zaradi številnih tekmovanj manjka treninga. Upam, da bom po turnirju v Ljubljani imel nekaj časa za počitek, nato pa bom s treningi poskušal popravljati napake, ki so se mi v preteklosti že dogajale, in spet začel pot navzgor," je dejal Darko Jorgić, ki ni pozabil pohvaliti tekmeca.

"Marcos se je očitno dobro pripravil na dvoboj. Analiziral je najina prejšnja obračuna in odigral mnogo bolje. Je pa njegova zmaga samo dokaz, kako je širok namiznoteniški vrh in kako močna konkurenca je tu. Od štirih najvišje postavljenih igralcev je v konkurenci ostal le eden, Šved Trul Möregardh in Nemec Dimitrij Ovčarov sta izpadla že pred mano."