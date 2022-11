Jorgić klonil v finalu domačega turnirja v Novi Gorici

Zadnji posamični obračun v Novi Gorici se za 24-letnega slovenskega asa ni začel najbolje. Mladi Hiroto Šinozuka je namreč povedel z 2:0 v nizih, potem ko je dobil napeto končnico prvega in nekoliko bolj prepričljivo tudi drugega.

Darko Jorgić je nato strnil vrste in ustavil nalet šest let mlajšega tekmeca. Tretji niz je dobil z 11:6, na krilih tega pa je začel tudi četrtega in hitro povedel s 5:0 ter izenačil po prepričljivih 11:5. Petega je nato Japonec, 44. na lestvici ITTF, začel precej bolje in hitro zbežal na 4:0. Jorgić je tekmeca nato lovil, izenačil na 9:9 ter nato z novima točkama povedel s 3:2 v nizih.

V šestem nizu je bil Jorgić sprva v malenkostni prednosti, nato pa je ta narasla na +4. Slovenski as je povedel tudi z 9:6, a je Japonec obrnil potek niza, povedel z 10:9 ter ga nato dobil z 12:10. Šinozuka je bolje krenil tudi v odločilni niz. Hitro je povedel s tremi točkam prednosti, nato pa to le še povečeval in vodil z 9:6. Jorgiću se je uspelo približati na tri točke, Japonec pa je nato izkoristil prvo zaključno žogico za 11:6.