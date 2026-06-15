Jorgić: Med prvimi štiridesetimi igralci lahko vsak premaga vsakogar

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Turnir v Ljubljani je eden izmed šesterice tekmovanj na ravni Star Contender v sezoni. Ob največjih štirih turnirjih (Grand Smash) in seriji šestih turnirjev WTT Champions gre za tretjo najvišjo raven svetovne serije. Ljubljana je edini letošnji evropski Star Contender v sezoni, zaradi česar bodo v slovenski prestolnici igrali skoraj vsi najboljši Evropejci. Ob Darku Jorgiću, ki na svetovni lestvici zaseda 13. mesto, bo nastopilo pet od šestih najboljših na stari celini. Najboljši med njimi, Francoz Felix Lebrun, je prvi nosilec ljubljanskega turnirja in četrti na svetovni lestvici. Tu sta še Nemca Dang Qiu (10. na lestvici ITTF) in Benedikt Duda (15.) ter Francoz Alexis Lebrin (12.), manjka pa tretjeuvrščeni Šved Truls Möregardh.

Manjkala bosta tudi prvi in drugi igralec sveta, Kitajec Wang Chuqin in Japonec Tomokazu Harimoto, ki se pripravljata na drugi Grand Smash sezone v Los Angelesu. Ta bo na sporedu med 26. junijem in 5. julijem. Turnirja v Ljubljani se bo udeležilo 12 od najboljših 20 igralcev na svetu, v ženski konkurenci pa bo med drugimi igrala tretja s svetovne lestvice, Japonka Miwa Harimoto. Iz deseterice bodo v slovensko prestolnico pripotovale še predstavnica Macaa Zhu Yuling, Kitajki Chen Yi in Kuai Man ter Nemka Sabine Winter kot najboljša Evropejka na jakostni lestvici.

Deni Kožul FOTO: Profimedia

Od Slovencev bodo v glavnem delu žreba nastopili Jorgić ter ostali s posebnimi povabili. Deni Kožul in Peter Hribar ter Ana Tofant v obeh posamičnih konkurencah, v moških dvojicah bosta skupaj igrala Jorgić in Kožul ter Hribar in Miha Podobnik, v ženskih bosta moči združili Tofant in Katarina Stražar, v mešanih dvojicah pa Hribar in Tofant ter Podobnik in Stražar.

Kvalifikacije, ki bodo v vseh petih konkurencah na sporedu v torek in sredo, bodo prinesle še nastope Podobnika v moški ter Stražar, Lare Opeka, Lee Paulin, Tjaše Novak in Laure Rahotin v ženski konkurenci, zaradi obveznosti na mladinskem evropskem prvenstvu pa manjkata Brin Vovk Petrovski in Sara Tokić. Če se bo komu od šesterice, ki bodo začeli torkove kvalifikacije, uspelo uvrstiti v glavni del turnirja, bo to izjemo presenečenje, saj po uvrstitvah na lestvici Slovenci na prednjačijo.

Jaehyun An FOTO: Profimedia