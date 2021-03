Jorgić napredoval na 27. mesto svetovne lestvice

Polfinalista turnirja v Dohi Darka Jorgićado najboljše slovenske uvrstitve na svetovni lestvici Mednarodne namiznoteniške zveze (ITTF) tako ločita le še dve mesti. Leta 2011 je bil namreč na 25. mestu Bojan Tokič, priložnost za to pa naj bi imel že maja, ko naj bi na Kitajskem potekala dva turnirja WTT Star Contender.

"Na garancije in pismo za pridobitev vizumov še čakava. Če bo do turnirjev prišlo, bosta oba v mehurčku, najprej tri dni stroge karantene, nato enajst dni karantene s treningom in šele potem naj bi se začel prvi turnir, ki bi bil na sporedu 15. maja. Na njem naj bi nastopilo samo 32 najboljših igralcev na svetovni lestvici," je o turnirjih na Kitajskem povedala Andreja Ojsteršek Urh, selektorica slovenske moške reprezentance.

Kitajska kraljuje v ženski in moški konkurenci

Med 300 najboljšimi igralci sveta je še Peter Hribar, ki je ostal na 299. mestu. Na prvih treh mestih so Kitajci, Žendong Fan, Šu Šin in Long Ma, ki jih v Dohi ni bilo, eno mesto pa je pridobil zmagovalec zadnjega turnirja v Dohi, Japonec Tomokazu Harimoto, ki je zdaj četrti. Najboljši Evropejec je Šved Mattias Falckna osmem mestu.

Tudi v ženski konkurenci med prvimi tremi ni nobenih sprememb – na prvem mestu je Kitajka Meng Čen, druga je Japonka Mima Ito, tretja pa še ena Kitajka, Jingša Sun. Najboljša igralka, ki ne prihaja iz Azije, je Adriana Diaziz Portorika, ki je na 16. mestu, mesto za njo pa je najboljša Evropejka, Sofia Polcanovaiz Avstrije. Kaj pa Slovenke? Na 157. mestu je še vedno najbolje uvrščena Alex Galič, ki zaradi poškodbe dolgo ni igrala, Ana Tofant je 242., Aleksandra Vovk288. in Katarina Stražar 303.