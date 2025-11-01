Jorgić nastope v Montpellierju sklenil v četrtfinalu

Za Alexisa Lebruna je bila tretja zmaga v petem medsebojnem dvoboju, pred tem je v edinem letošnjem dvoboju Hrastničana premagal v finalu turnirja Top16 v Švici.

Darko Jorgić je dvoboj dobro začel, prvi niz je dobil. V drugem je že zaostajal s 7:10, toda ubranil tri zaključne žogice in izenačil. A na njegovo žalost Francoza, ki na turnirju brani čast bratov Lebrun, saj je Felix hitro izpadel, to ni zmedlo. Dobil je naslednji dve točki in izid izenačil.