Jorgić nastope v Montpellierju sklenil v četrtfinalu

Za Alexisa Lebruna je bila tretja zmaga v petem medsebojnem dvoboju, pred tem je v edinem letošnjem dvoboju Hrastničana premagal v finalu turnirja Top16 v Švici.
Darko Jorgić je dvoboj dobro začel, prvi niz je dobil. V drugem je že zaostajal s 7:10, toda ubranil tri zaključne žogice in izenačil. A na njegovo žalost Francoza, ki na turnirju brani čast bratov Lebrun, saj je Felix hitro izpadel, to ni zmedlo. Dobil je naslednji dve točki in izid izenačil.
Nato je dokaj gladko dobil še naslednja dva niza, nekaj upanja je dobil po zmagi v petem, toda šesti je bil povsem v domeni domačina.
Jorgić, deseti igralec sveta, je na turnirju 32, z izjemo Kitajcev, najboljših igralcev sveta pred četrtfinalom premagal Hrvata Tomislava Pucarja in Japonca Hirota Shinozuko.
Lebrun se bo v polfinalu meril s Švedom Trulsom Möregardhom.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.