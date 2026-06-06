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Jorgić v polfinalu med posamezniki in v finalu dvojic

Skopje, 06. 06. 2026 16.16 pred 19 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Darko Jorgić

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić, 15. igralec sveta, se je na turnirju WTT Contender v Skopju v posamični konkurenci uvrstil v polfinale. V četrtfinalu je po napetem obračunu in preobratu s 3:1 premagal 23-letnega Belgijca Adriena Rassenfosseja, 62. igralca na kakovostni lestvici ITTF. V tandemu z Denijem Kožulom se je Hrastničan v konkurenci dvojic razveselil še preboja v veliki finale, kjer bosta njuna tekmeca Južnokorejca Lim Yonghoon in Oh Jungsung.

Proti izkušenima Francozoma sta Slovenca izgubila prvi niz s 7:11, nato pa sta povsem zagospodarila na igrišču in nize dobila na 3, 5 in 6. S tem sta izboljšala lanski dosežek, ko sta se zaustavila v polfinalu.

Hrastničan Darko Jorgić, lanski finalist tega turnirja, je dvoboj slabo začel, prvi niz je izgubil, v njem je osvojil šest točk. Tudi v drugem mu ni dobro kazalo. Vodil je sicer 7:3, a nato tekmecu dopustil, da je osvojil sedem zaporednih točk in si priigral tri zaključne žoge. Toda nato je Slovenec osvojil pet točk zapovrstjo, niz pa dobil z 12:10.

To mu je zagotovilo psihološko prednost, ki jo je v tretjem znal izkoristiti, tekmeca je premagal z 11:7. Mirne živce je ohranil tudi v izenačenem četrtem nizu, potem ko je po vodstvu 10:8 zapravil dve zaključni žogi, nato še dve, peto pa je vendarle izkoristil za zmago s 14:12 ter 3:1.

Darko Jorgić je na odlični poti, da se v Skopju prebije vse do konca v obeh konkurencah - posamični in v dvojicah.
Darko Jorgić je na odlični poti, da se v Skopju prebije vse do konca v obeh konkurencah - posamični in v dvojicah.
FOTO: Profimedia

V polfinalu se bo pomeril z neugodnim Švedom Antonom Kallbergom, ki je v četrtfinalu gladko ugnal Južnokorejca Park Gyuhyeona.

Pravega počitka pa Jorgić ne bo imel. Še pred pozno popoldanskim polfinalnim obračunom posameznikov bo z Denijem Kožulom igral tudi v polfinalu dvojic. Slovenca, ki sta v Skopju lani izpadla prav v polfinalu, se bosta pomerila s Francozoma Flavienom Cotonom in Simonom Gauzyjem.

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