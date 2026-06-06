Jorgić v polfinalu med posamezniki in v finalu dvojic

Proti izkušenima Francozoma sta Slovenca izgubila prvi niz s 7:11, nato pa sta povsem zagospodarila na igrišču in nize dobila na 3, 5 in 6. S tem sta izboljšala lanski dosežek, ko sta se zaustavila v polfinalu.

Hrastničan Darko Jorgić, lanski finalist tega turnirja, je dvoboj slabo začel, prvi niz je izgubil, v njem je osvojil šest točk. Tudi v drugem mu ni dobro kazalo. Vodil je sicer 7:3, a nato tekmecu dopustil, da je osvojil sedem zaporednih točk in si priigral tri zaključne žoge. Toda nato je Slovenec osvojil pet točk zapovrstjo, niz pa dobil z 12:10.

To mu je zagotovilo psihološko prednost, ki jo je v tretjem znal izkoristiti, tekmeca je premagal z 11:7. Mirne živce je ohranil tudi v izenačenem četrtem nizu, potem ko je po vodstvu 10:8 zapravil dve zaključni žogi, nato še dve, peto pa je vendarle izkoristil za zmago s 14:12 ter 3:1.