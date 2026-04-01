Jorgić po novi zmagi v skupinskem delu že v osmini finala

V prvem krogu skupine 13 je Darko Jorgić s 3:0 (3, 7, 3) ugnal tudi Novozelandca Timothy Choija . Že v uvodnem nastopu je Hrastničan s prepričljivo igro nadigral osem let mlajšega tekmeca, za katerega je bil to prvi nastop na svetovnem pokalu. Še višjo raven igre je pokazal proti neugodnemu Anu Jaehyun , s katerim se je v Macau pomeril že lani, takrat v osmini finala. Tako kot lani je bil uspešnejši Jorgić, a mu je tokrat zmaga prinesla mesto med 16 najboljšimi igralci turnirja.

V prvem nizu je Jorgić povedel z 9:5, vendar ga je An Jaehyun s štirimi zaporednimi točkami ujel. V napeti končnici je 16. igralec svetovne lestvice ohranil zbranost in preprečil preobrat. Drugi niz je bil povsem v znamenju slovenskega asa, ki ga je z nizom sedmih zaporednih točk zanesljivo dobil. Tretji niz je bil izenačen do izida 7:7, nato pa je Južnokorejec z delnim izidom 3:0 prišel do treh zaključnih žogic in izkoristil tretjo. V četrtem nizu je Jorgić hitro ušel (8:3), vodil tudi z 10:5 ter brez večjih težav potrdil pomembno zmago proti 20. igralcu sveta.

"Res sem vesel, da sem spet pravi Darko, ki pleše za mizo. Pet, šest dni dobrega treninga pred odhodom v Macao mi je pomagalo, najbolj pa me veseli, da ne čutim več bolečin in da lahko razmišljam le o igri," je uvodoma povedal v izjavi za Namiznoteniško zvezo Slovenije. "Mislim, da sem proti Anu igrač taktično zelo dobro. Prevladoval sem od začetka do konca in lahko bi bilo tudi 3:0, a sem v tretjem nizu naredil nekaj prehitrih in lahkih napak po njegovi minuti odmora. V četrtem nizu sem imel nato spet vse pod nadzorom in bil ves čas v prednosti," je o dvoboju dodal 27-letni Hrastničan. "V tem trenutku še ne vem, s kom bom igral v osmini finala, toda ne glede na tekmeca bom dal svoj maksimum. Pripravljen sem dobro, počutje je pravo in uživam v igranju tekem," je še sklenil Jorgić.