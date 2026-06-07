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Jorgić po preobratu dobil turnir v Skopju

Skopje, 07. 06. 2026 21.10 pred 3 minutami 2 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Darko Jorgić

Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgić je zmagovalec turnirja WTT Contender v Skopju. Drugi nosilec in 15. igralec sveta je v finalu ugnal šestega nosilca, Američana Kanaka Jhaja s 3:1 (-3, 14, 12, -8, 8). Za Hrastničana je to po Limi 2024 drugi osvojeni turnir serije WTT. Po Limi in Novi Gorici 2022 je igral tretji finale.

Mirno se lahko reče, da so slovenskega asa do zmage pripeljali jekleni živci. Praktično skozi celotni turnir se je po slabem prvem nizu in zaostanku reševal z mirno igro v končnicah. Finale ni bil izjema.

V prvem nizu ni našel svoje igre, osvojil je le tri točke, na robu poraza je bil tudi v drugem. Zaostajal je 8:10 in v podaljšku reševal še eno zaključno točko in to uspešno, niz je dobil s 16:14. Tretjega je začel z zaostankom 1:5, a je zaostanek hitro izničil. V zaključku je spet ubranil zaključno žogo Američana, niz pa se je končal z njegovo zmago 14:12.

Darko Jorgić je v finalu WTT Contenderja v Skopju ugnal šestega nosilca, Američana Kanaka Jhaja s 3:1 (-3, 14, 12, -8, 8).
Darko Jorgić je v finalu WTT Contenderja v Skopju ugnal šestega nosilca, Američana Kanaka Jhaja s 3:1 (-3, 14, 12, -8, 8).
FOTO: Profimedia

Mnogi so bili prepričani, da se bo Jha po dveh tako izgubljenih nizih predal, vendar so se zmotili. Četrti niz je spet dobil, tako da je o zmagovalcu odločal zadnji. Darko Jorgić ga je začel z vodstvom 4:2, toda hitro predal pobudo tekmecu. Ta je še vodil z 8:7, a do konca tekme ni več osvojil točke.

"Vsekakor je bil to zelo zahteven obračun od začetka do konca. Mislim, da je nasprotnik na začetku dominiral, nato pa mi je uspelo narediti preobrat. Na koncu je šlo za zelo pametno taktično igro, a gre za izjemno zahtevnega igralca, proti kateremu moraš biti stoodstotno osredotočen od prve do zadnje točke. Ne smeš mu podariti ničesar. To je moj drugi naslov in res sem vesel ter ponosen. Takšno zmago sem potreboval za samozavest in komaj čakam nadaljevanje sezone na naslednjih turnirjih. Čakajo me Zagreb, Ljubljana in Smash, kjer branim veliko točk. S takšno igro lahko presenetim tudi samega sebe in verjamem, da lahko premagam vsakega igralca," se je zmage veselil Jorgić.

Zmagoslavje Darka Jorgića v Skopju je odlična popotnica pred domačim turnirjem v Ljubljani, ki bo na sporedu 16. junija.
Zmagoslavje Darka Jorgića v Skopju je odlična popotnica pred domačim turnirjem v Ljubljani, ki bo na sporedu 16. junija.
FOTO: Profimedia

V Skopju mu ni uspelo osvojiti dvojne krone. Skupaj z Denijem Kožulom, ki je med posamezniki v prvem krogu po hudem boju izgubil prav proti Jhaju, sta se uvrstila v finale, toda v njem morala priznati premoč prvima nosilcema, Južnokorejcema Oh Jungsungu in Lim Yonghoonu.

Čeprav je bil izid 3:0, sta se Slovenca favoriziranima tekmica odlično upirala. V prvem nizu sta imela celo zaključno žogo, a izgubila z 10:12, tudi drugi niz je bil izenačen vse do konca, njegov izid je bil 9:11, v tretjem pa sta Slovenca vendarle nekoliko popustila, osvojila sta pet točk. Dobre igre Slovencev so dober obet pred domačim turnirjem v Ljubljani, ki se bo začel 16. junija. Ta je še višje kategorije kot v Skopju in v Zagrebu naslednji teden.

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