Jorgić po preobratu dobil turnir v Skopju

Mirno se lahko reče, da so slovenskega asa do zmage pripeljali jekleni živci. Praktično skozi celotni turnir se je po slabem prvem nizu in zaostanku reševal z mirno igro v končnicah. Finale ni bil izjema. V prvem nizu ni našel svoje igre, osvojil je le tri točke, na robu poraza je bil tudi v drugem. Zaostajal je 8:10 in v podaljšku reševal še eno zaključno točko in to uspešno, niz je dobil s 16:14. Tretjega je začel z zaostankom 1:5, a je zaostanek hitro izničil. V zaključku je spet ubranil zaključno žogo Američana, niz pa se je končal z njegovo zmago 14:12.

Darko Jorgić je v finalu WTT Contenderja v Skopju ugnal šestega nosilca, Američana Kanaka Jhaja s 3:1 (-3, 14, 12, -8, 8). FOTO: Profimedia

Mnogi so bili prepričani, da se bo Jha po dveh tako izgubljenih nizih predal, vendar so se zmotili. Četrti niz je spet dobil, tako da je o zmagovalcu odločal zadnji. Darko Jorgić ga je začel z vodstvom 4:2, toda hitro predal pobudo tekmecu. Ta je še vodil z 8:7, a do konca tekme ni več osvojil točke. "Vsekakor je bil to zelo zahteven obračun od začetka do konca. Mislim, da je nasprotnik na začetku dominiral, nato pa mi je uspelo narediti preobrat. Na koncu je šlo za zelo pametno taktično igro, a gre za izjemno zahtevnega igralca, proti kateremu moraš biti stoodstotno osredotočen od prve do zadnje točke. Ne smeš mu podariti ničesar. To je moj drugi naslov in res sem vesel ter ponosen. Takšno zmago sem potreboval za samozavest in komaj čakam nadaljevanje sezone na naslednjih turnirjih. Čakajo me Zagreb, Ljubljana in Smash, kjer branim veliko točk. S takšno igro lahko presenetim tudi samega sebe in verjamem, da lahko premagam vsakega igralca," se je zmage veselil Jorgić.

Zmagoslavje Darka Jorgića v Skopju je odlična popotnica pred domačim turnirjem v Ljubljani, ki bo na sporedu 16. junija. FOTO: Profimedia