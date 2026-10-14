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Jorgić po težki borbi v drugi krog

Ljubljana, 14. 10. 2026 16.54 pred 43 minutami 3 min branja 0

Avtor:
STA
Darko Jorgić

Najboljša slovenska namiznoteniška igralca Darko Jorgić in Deni Kožul sta na evropskem prvenstvu v Ljubljani uspešno začela dvoboje v posamični konkurenci. Če se je Kožul sprehodil v drugi krog, se je Jorgić v današnjem dvoboju namučil proti španskemu kvalifikantu Diegu Lilli.

Darko Jorgić
Darko Jorgić
FOTO: Profimeda

Prvi loparček Slovenije Darko Jorgić je proti precej manj znanemu tekmecu slavil šele po odločilnem nizu, potem ko je zaostajal že 3:2 v nizih. V šestem nizu je Hrastničan, ki je četrti na evropski lestvici in posledično tudi četrti nosilec turnirja, v drugi polovici niza vendarle pokazal več in izenačil dvoboj, v odločilnem nizu pa je nato pokazal razliko v kakovosti.

Po dvoboju, ki je trajal dobrih 45 minut, je Jorgić težave pripisal predvsem pritisku igranja uvodnega dvoboja. "Ko si favorit, se čuti pritisk na takšnih dvobojih. Ko igraš proti igralcem, ki se prebijejo iz kvalifikacij in imajo za sabo nekaj tekem, je še toliko težje. Meni igra ni najbolje stekla, še posebej pri vračanju sem bil velikokrat pretrd," je bil odkrit. Boljšo predstavo je prikazal v zadnjem nizu in prepričan je, da bi ob takšni igri čez celoten dvoboj slavil s 4:0. "Ko igraš z bolj uveljavljenimi igralci, dobro veš, kaj lahko pričakuješ, tu pa nisem vedel, kaj pričakovati," je pojasnil in priznal, da ga je na evropski lestvici 65 mest nižje postavljeni Španec vendarle nekoliko presenetil.

V drugem krogu ga čaka Poljak Milosz Redzimski, s katerim se dobro poznata, čeprav se še nikoli nista srečala na uradnih dvobojih. "Poznava se dobro, velikokrat sva trenirala skupaj. Je mlad igralec, izhaja iz te novejše šole, z veliko močnimi udarci in hitrimi servisi. Zase lahko rečem, da pričakujem, da bom jutri prikazal boljšo igro," je pogledal proti četrtkovem popoldanskem dvoboju.

Deni Kožul
Deni Kožul
FOTO: Profimedia

V predhodnem dvoboju na prvem igrišču v Stožicah danes je Deni Kožul s 4:0 (9, 10, 7, 8) premagal Angleža Liama Pitchforda. Slovenski igralec je imel dvoboj vseskozi po nadzorom, le v četrtem nizu je po sodniškem odvzemu servisa potreboval krajši odmor, da se je zbral. Nato je dvoboj uspešno pripeljal do konca. Kožul je v izjavah priznal, da je pričakoval nekoliko težji dvoboj. "Saj je bilo po svoje težko, ampak če bi me vprašali, ali pričakujem, da bom zmagal s 4:0, bi rekel, da ne. Zelo sem vesel, da je igra stekla in da nisem izpustil tega zagona."

Logatčan se bo v drugem krogu pomeril z Nemcem Patrickom Franzisko. Deveti nosilec EP bo predstavljal visoko oviro za Kožula. "Danes sem dosegel, po kar sem prišel. Jutri bom lahko sproščeno odigral s Franzisko. V preteklosti sem bil že dvakrat blizu v dvobojih z njim, jutri pa bo pritisk na njem," je ocenil Kožul.  Že v današnjih dopoldanskih urah sta Jorgić in Kožul nastopila skupaj v dvojicah, kjer pa je bila za Slovenca pretrd oreh izvrstna francoska bratska naveza Felix in Alexis Lebrun. Prva nosilca moških dvojic sta slavila s 3:0 (13, 9, 8).

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