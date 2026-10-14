Jorgić po težki borbi v drugi krog

Prvi loparček Slovenije Darko Jorgić je proti precej manj znanemu tekmecu slavil šele po odločilnem nizu, potem ko je zaostajal že 3:2 v nizih. V šestem nizu je Hrastničan, ki je četrti na evropski lestvici in posledično tudi četrti nosilec turnirja, v drugi polovici niza vendarle pokazal več in izenačil dvoboj, v odločilnem nizu pa je nato pokazal razliko v kakovosti.

Po dvoboju, ki je trajal dobrih 45 minut, je Jorgić težave pripisal predvsem pritisku igranja uvodnega dvoboja. "Ko si favorit, se čuti pritisk na takšnih dvobojih. Ko igraš proti igralcem, ki se prebijejo iz kvalifikacij in imajo za sabo nekaj tekem, je še toliko težje. Meni igra ni najbolje stekla, še posebej pri vračanju sem bil velikokrat pretrd," je bil odkrit. Boljšo predstavo je prikazal v zadnjem nizu in prepričan je, da bi ob takšni igri čez celoten dvoboj slavil s 4:0. "Ko igraš z bolj uveljavljenimi igralci, dobro veš, kaj lahko pričakuješ, tu pa nisem vedel, kaj pričakovati," je pojasnil in priznal, da ga je na evropski lestvici 65 mest nižje postavljeni Španec vendarle nekoliko presenetil.

V drugem krogu ga čaka Poljak Milosz Redzimski, s katerim se dobro poznata, čeprav se še nikoli nista srečala na uradnih dvobojih. "Poznava se dobro, velikokrat sva trenirala skupaj. Je mlad igralec, izhaja iz te novejše šole, z veliko močnimi udarci in hitrimi servisi. Zase lahko rečem, da pričakujem, da bom jutri prikazal boljšo igro," je pogledal proti četrtkovem popoldanskem dvoboju.